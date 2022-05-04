Военнослужащих и ветеранов боевых действий поддержали торжественным концертом

Фото Сергея Пермина

Патриотический концерт «Герои #СвоихНеБросаем» дал старт новой серии Всероссийского проекта «Герои с нашего двора!».

1 мая в Камерном зале Новосибирской филармонии состоялся праздничный концерт «Герои #СвоихНеБросаем», организованный командой Всероссийского проекта «Герои с нашего двора!». Мероприятие было посвящено ветеранам боевых действий и военнослужащим, выполняющим долг по защите интересов России.

Концерт прошёл при полном аншлаге. В числе более чем 450 гостей были военнослужащие и члены их семей, сотрудники войск правопорядка, воспитанники «Юнармии» и военно-патриотических клубов региона.

Почётными гостя мероприятия стали губернатор Новосибирской области Андрей Травников и командующий Сибирским округом Росгвардии генерал-лейтенант Николай Марков. Глава региона отметил широкую популярность проекта «Герои с нашего двора!» и его актуальность происходящему в России и мире.

«Очень своевременно и символично, что в сегодняшней ситуации у проекта появилось продолжение под девизом #СвоихНеБросаем. Чем ближе День Победы, тем острее мы ощущаем нравственную силу беспримерного подвига нашего народа. Сегодня военнослужащие Вооружённых сил России и Росгвардии мужественно выполняют свой долг. Они продолжают дело своих предков, которые ценой жизни в годы Великой Отечественной войны очищали мир от фашизма. Память о Великой Отечественной войне у всех поколений россиян на генетическом уровне, она входит в нас с молоком матери. На таком же генетическом уровне в нас и неприятие фашизма и нацизма. В трудные минуты, в ответственные периоды мы умеем быть сплочёнными. Мгновенно сплотились мы и в этот раз, как только Президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции. Наши ребята — настоящие герои, верные Родине и нравственным принципам. На таких примерах и подвигах мы должны воспитывать нашу молодёжь. Нам важно быть сплочёнными и сейчас, в этом наша сила», — сказал на открытии мероприятия Андрей Травников.

В программу патриотического концерта «Герои #Своих не бросаем» вошли вокальные и хореографические номера в исполнении артистов и творческих коллективов региона. С особой теплотой зрители встретили видеоролик о ветеране отряда специального назначения «Ермак» Сибирского округа Росгвардии Василии Мезенцеве. Участник боевых действий награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами II степени, орденом Мужества, медалью «За отвагу».

Патриотический концерт «Герои #СвоихНеБросаем» дал старт одноимённой серии Всероссийского проекта «Герои с нашего двора!».

«Эта серия будет сразу о нескольких важных вещах. Она расскажет о подвигах в новейшей истории России. Она о тех людях, на которых нам необходимо равняться. Это военнослужащие-ветераны боевых действий Афганистана, Северо-Кавказских кампаний, Сирии — герои России, кавалеры государственных орденов Красной Звезды и Мужества, медалей «За Отвагу» и «За заслуги перед Отечеством с мечами». С них брали и берут пример поколения современных воинов, в том числе и те ребята, кто прямо сейчас находится на передовой. В новой серии мы говорим о важнейшей особенности нашего народа — преемственности поколений. Именно поэтому военные ветераны приняли участие в проекте совместно с кадетами, воспитанниками ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и участниками военно-патриотических клубов», — рассказал автор Всероссийского проекта «Герои с нашего двора!» Александр Борматов.

Он добавил, что серия «Герои #СвоихНеБросаем» одновременно стартовала в семи российских регионах.