Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Военнослужащих и ветеранов боевых действий поддержали торжественным концертом

Фото Военнослужащих и ветеранов боевых действий поддержали торжественным концертом
Фото Военнослужащих и ветеранов боевых действий поддержали торжественным концертом

Фото Сергея Пермина

Патриотический концерт «Герои #СвоихНеБросаем» дал старт новой серии Всероссийского проекта «Герои с нашего двора!».

1 мая в Камерном зале Новосибирской филармонии состоялся праздничный концерт «Герои #СвоихНеБросаем», организованный командой Всероссийского проекта «Герои с нашего двора!». Мероприятие было посвящено ветеранам боевых действий и военнослужащим, выполняющим долг по защите интересов России.

Концерт прошёл при полном аншлаге. В числе более чем 450 гостей были военнослужащие и члены их семей, сотрудники войск правопорядка, воспитанники «Юнармии» и военно-патриотических клубов региона.

Фото Военнослужащих и ветеранов боевых действий поддержали торжественным концертом 2

Почётными гостя мероприятия стали губернатор Новосибирской области Андрей Травников и командующий Сибирским округом Росгвардии генерал-лейтенант Николай Марков. Глава региона отметил широкую популярность проекта «Герои с нашего двора!» и его актуальность происходящему в России и мире.

«Очень своевременно и символично, что в сегодняшней ситуации у проекта появилось продолжение под девизом #СвоихНеБросаем. Чем ближе День Победы, тем острее мы ощущаем нравственную силу беспримерного подвига нашего народа. Сегодня военнослужащие Вооружённых сил России и Росгвардии мужественно выполняют свой долг. Они продолжают дело своих предков, которые ценой жизни в годы Великой Отечественной войны очищали мир от фашизма. Память о Великой Отечественной войне у всех поколений россиян на генетическом уровне, она входит в нас с молоком матери. На таком же генетическом уровне в нас и неприятие фашизма и нацизма. В трудные минуты, в ответственные периоды мы умеем быть сплочёнными. Мгновенно сплотились мы и в этот раз, как только Президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции. Наши ребята — настоящие герои, верные Родине и нравственным принципам. На таких примерах и подвигах мы должны воспитывать нашу молодёжь. Нам важно быть сплочёнными и сейчас, в этом наша сила», — сказал на открытии мероприятия Андрей Травников.

Фото Военнослужащих и ветеранов боевых действий поддержали торжественным концертом 3

В программу патриотического концерта «Герои #Своих не бросаем» вошли вокальные и хореографические номера в исполнении артистов и творческих коллективов региона. С особой теплотой зрители встретили видеоролик о ветеране отряда специального назначения «Ермак» Сибирского округа Росгвардии Василии Мезенцеве. Участник боевых действий награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами II степени, орденом Мужества, медалью «За отвагу».

Патриотический концерт «Герои #СвоихНеБросаем» дал старт одноимённой серии Всероссийского проекта «Герои с нашего двора!».

«Эта серия будет сразу о нескольких важных вещах. Она расскажет о подвигах в новейшей истории России. Она о тех людях, на которых нам необходимо равняться. Это военнослужащие-ветераны боевых действий Афганистана, Северо-Кавказских кампаний, Сирии — герои России, кавалеры государственных орденов Красной Звезды и Мужества, медалей «За Отвагу» и «За заслуги перед Отечеством с мечами». С них брали и берут пример поколения современных воинов, в том числе и те ребята, кто прямо сейчас находится на передовой. В новой серии мы говорим о важнейшей особенности нашего народа — преемственности поколений. Именно поэтому военные ветераны приняли участие в проекте совместно с кадетами, воспитанниками ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и участниками военно-патриотических клубов», — рассказал автор Всероссийского проекта «Герои с нашего двора!» Александр Борматов.

Он добавил, что серия «Герои #СвоихНеБросаем» одновременно стартовала в семи российских регионах.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юнона Крылова
журналист

0

Теги

Новосибирская область
Россия
Новосибирск
концерт
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

27717
«Ураза Байрам!»: новые красивые открытки и поздравления в стихах к окончанию Рамадана-2022
26602
В Новосибирской области полиция начала розыск пропавшей 14-летней школьницы
24754
64-й день спецоперации: у ВСУ истерика, российская армия продолжает уничтожение складов с иностранным оружием, Польша хочет захватить запад Украины
23995
Новое пособие на детей и неприкосновенность соцвыплат: главные изменения в России с 1 мая
17503
«Уничтожено до 170 националистов»: последние данные о ходе спецоперации Минобороны РФ на Украине к вечеру 2 мая
14640
В Новосибирской области 3 мая ожидаются туманы
14612
Британский наемник предостерег европейцев от участия в боях на Украине