Военные устроили концерт у дома ветеранов ВОВ в Новосибирске

Пресс-служба ЦВО

Военнослужащие Центрального военного округа устроили концерт для двух участников Великой Отечественной войны, которые проживают в Новосибирске.

Военные спели «Катюшу» и «День Победы» для ветеранов Великой Отечественной войны Михаила Мезина и Петра Горьковского. Персональный концерт прошел у дома ветеранов в Новосибирске, сообщает пресс-служба ЦВО.

По всей России проводят личные парады и концерты для ветеранов в честь Дня Победы. В Новосибирске военнослужащие Центрального военного округа вместе с сотрудниками Дома офицеров и ансамблем народной песни «Дружина» устроили концерт для участников Великой Отечественной войны Михаила Мезина и Петра Горьковского.

«Со словами благодарности выступил и.о. командующего общевойсковым объединением полковник Олег Короткевич, который от имени всего личного состава объединения поздравил ветеранов с наступающей 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне: «Ваш подвиг на фронте и в тылу невозможно переоценить. Вы продолжаете воодушевлять нас на выполнение поставленных задач на службе Родине», – сказал Короткевич.

После этого военнослужащие военного духового оркестра исполнили пенси «Катюша», «Венский вальс», «Лебединая песня» и «День Победы».

В пресс-службе ЦВО рассказали, что Михаил Мезин родился в 1923 году. В 1941 году, будучи несовершеннолетним, ушел добровольцем на фронт. Был тяжело ранен в 1942 году под Сталинградом и второй раз в 1943 году в Донбассе. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалью «За боевые заслуги», орденом «За службу Родине в ВС СССР» III степени. Михаил Алексеевич прошел все ступени воинской службы от рядового до полковника, закончил службу в 1982 году в возрасте 59 лет, но и по сей день продолжает вести патриотическую работу по воспитанию подрастающего поколения.

Петр Горьковский родился в 1923 году. В конце марта 1942 года, после окончания курсов, его откомандировали в г. Бийск Алтайского края, где формировалась 232 стрелковая дивизия, в отдельный батальон связи. Принимал участие в обороне Воронежа, Курской битве, Киевской операции, в Корсунь – Шевченковской и Ясско-Кишиневской операциях, в освобождении Румынии, Венгрии, Чехословакии. Закончилась война для Петра Андреевича 22 мая 1945 года в Праге. Награжден орденом Отечественной войны первой степени, двумя медалями «За отвагу», медалями «За победу над Германией в войне 1941-1945 годы», «За освоение целинных и залежных земель», всего 15 наград и 16 благодарностей Верховного Главнокомандующего, Маршала Советского Союза товарища И.В. Сталина, занесенных в красноармейскую книжку.