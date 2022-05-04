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ВТБ Лизинг увеличил новый бизнес в 2,8 раза в 1 квартале 2022 года

Фото ВТБ Лизинг увеличил новый бизнес в 2,8 раза в 1 квартале 2022 года
Фото ВТБ Лизинг увеличил новый бизнес в 2,8 раза в 1 квартале 2022 года

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

ВТБ Лизинг в 1 квартале 2022 года передал клиентам транспорт, технику и оборудование на общую сумму 65,9 млрд рублей (с НДС), что в 2,8 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Новый бизнес по направлению операционного лизинга вырос за год почти в четыре раза. Всего компания заключила 5,3 тысяч новых договоров.

Основным драйвером стал сегмент железнодорожной техники – по сравнению с 1 кварталом 2021 года он кратно вырос и составил 64% от всего нового бизнеса компании (42,1 млрд рублей).

Динамично развивалось направление финансирования автотранспорта – объем заключенных сделок в сегменте составил 16,5 млрд рублей (25% от всего нового бизнеса компании). При этом продажи в категории грузовых автомобилей выросли на 36%, общая стоимость переданных в лизинг машин составила 10,5 млрд рублей.

Значительно увеличились объемы профинансированной спецтехники – на 30% до 6,2 млрд рублей. Вклад этого сегмента в новый бизнес компании составил 9%.

ВТБ Лизинг также заключал сделки с оборудованием для нефте- и газодобычи и переработки, телекоммуникационным оборудованием, оргтехникой, компьютерами и прочим имуществом.

Основная часть нового бизнеса компании пришлась на Санкт-Петербург (41%), Москву (24%) и Центральный федеральный округ (18%). Наиболее динамично объемы продаж росли в Санкт-Петербурге (в 23 раза), Москве (в 3,6 раза), Центральном (на 79%) и Дальневосточном (на 68%) федеральных округах. В России доля нового бизнеса ВТБ Лизинг за пределами Москвы уменьшилась за год с 82% до 76%.

«В первом квартале компания смогла серьезно увеличить объемы бизнеса в разных сегментах имущества, находя возможности для поставок даже дефицитных товаров. Мы продолжили улучшать свои продукты и процессы, повышая качество сервиса и увеличивая уровень удовлетворенности клиентов. Как и всему бизнесу, в феврале-марте нам пришлось оперативно перестраивать работу, чтобы смягчить влияние негативных явлений в экономике. Мы внимательно следим за изменениями на рынке и быстро реагируем на них, чтобы предлагать клиентам актуальные продукты и оптимальные условия лизинга», – прокомментировал генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Сергей Клюшников.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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