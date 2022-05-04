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За выплатой на детей от 8 до 17 лет в Новосибирской области обратились 40 тысяч человек

Фото За выплатой на детей от 8 до 17 лет в Новосибирской области обратились 40 тысяч человек
Фото За выплатой на детей от 8 до 17 лет в Новосибирской области обратились 40 тысяч человек

Фото pixabay.ru

В Новосибирской области с 1 мая подано около 40 тысяч заявлений на новую выплату семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет.

Около 40 тысяч заявлений подано от семей с детьми от 8 до 17 лет в Новосибирской области за первые дни мая. Об этом сообщили в пресс-службе ПФР региона.
В Фонде уточнили, что основная масса заявлений поступила в электронном виде через портал Госуслуг.
"Заявления также принимались в МФЦ и специалистами клиентских служб ПФР, которые принимали заявления в праздничные и выходные дни мая", — сообщили в Пенсионном фонде.
В течении 10 рабочих дней специалисты рассматривают заявку. Процедура может занять до 20 дней, если в Пенсионный фонд своевременно не поступят сведения, необходимые для установления выплаты.
Если заявителю требуется донести какие-либо документы, он получит уведомление на сайте Госуслуг.
Поскольку пособие начисляется с 1 апреля, то семьи, которые подали заявления в мае, получат средства сразу за 2 месяца — за апрель и за май. Если же граждане обратятся за деньгами до 1 октября, то смогут рассчитывать на выплату сразу за полгода.
"Выплата осуществляется в течение 5 рабочих дней с даты принятия положительного решения. Выплатной период – до 25 числа каждого месяца", — сказали в пресс-службе ПФР.
Как ранее писал Сиб.фм, новая выплата на детей от 8 до 17 лет положена малообеспеченным семьям. Если среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека (в Новосибирской области он составляет 12 775 рублей на человека), то заявитель имеется право на выплату.
Минимальная величина пособия составляет 6 619 рублей в месяц. Если с учетом этой выплаты доход семьи все равно будет меньше прожиточного минимума на человека, пособие назначат в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка. Если и с учетом этой выплаты размер среднедушевого дохода семьи останется меньше прожиточного минимума, то будет назначен максимальный размер пособия в 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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