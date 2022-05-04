Закончится ли спецоперация на Украине к 9 мая: власти РФ сделали официальное заявление

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что военная спецоперация на Украине завершится только после достижения всех поставленных целей.

На вопрос корреспондента итальянской телекомпании Mediaset по поводу возможности завершения спецоперации на Украине к 9 мая, глава МИД России ответил, что она закончится только тогда, когда Москва достигнет всех поставленных ранее задач.

«Концентрируем наши действия на Украине исключительно на задачах, о которых я упомянул. Они были объявлены президентом России Владимиром Путиным – защита и обеспечение безопасности гражданского населения, отсутствие на территории Украины для них и для Российской Федерации каких-либо угроз, связанных с наступательными вооружениями и нацификацией, которую на Западе активно пытаются преуменьшать... Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы», — отметил министр, слова которого процитировало агентство ТАСС.

Он заключил, что «темпы осуществления операции на Украине зависят, прежде всего, от необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих».

Своё предположение относительно сроков окончания спецоперации также высказал депутат Госдумы Дмитрий Новиков. По его мнению, не стоит исключать возможность завершения спецоперации в мае.

«По моей личной оценке, ресурс для сопротивления со стороны военных формирований Украины должен исчерпаться в мае месяце. Соответственно, в это же время следует ожидать завершения первой части операции — демилитаризации Украины», — говорит Новиков.

Он уточнил, что следом начнется денацификация Украины и «формирование нового будущего страны».

Похожее мнение высказал политолог Александр Перенджиев. По его словам, военная спецоперация на Украине может продлиться до середины мая, хотя хотелось бы завершить конфликт к Дню Победы, 9 Мая.

«Где-то примерно в течение ближайших десяти дней мы все-таки придем к такому знаменательному дню, как день освобождения Донбасса. Если говорить об окончании операции, то я не стал бы торопиться и говорить, что мы тут в ближайшее время все вопросы порешаем. Есть у меня такое предположение (пока предварительное), что, наверно, все это может продлиться и до мая, и, может быть, даже до середины мая, —заключил Перенджиев.

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