Житель Новосибирска потребовал 50 тысяч рублей от OZON за отмену заказа

Фото: OZON.ru

В Дзержинском районном суде начали рассматривать иск жителя Новосибирска к интернет-магазину OZON.ru: Артём Черевцов не получил постеры «Звёздных воинов» и «Стажей галактики» и потребовал за это 50 тысяч рублей.

В ноябре прошлого года Артём Черевцов сделал заказ на сайте OZON.ru. Мужчина решил себя порадовать большим количеством покупок: в заказе были шуруповерт, отвертки, кабели, сверла, нож сапожный, кабели для зарядки телефонов. А для души Артём заказал и постеры с изображением персонажей «Звездных войнов», «Крестного отца», «Стражей галактики» и «Человека-паука». Покупка тянула на 3 413 рублей.

Уже через несколько часов Артём вновь зашёл на OZON.ru и был ужасно разочарован: в его заказе значилось «товаров нет в наличии». Через неделю мужчина направил письменную претензию в ООО ″Интернет решения″ с требованием предоставить ему заказанный товар.

После того, как Артём Черевцов не получил внятного ответа от поставщика, мужчина решил обратиться в суд и взыскать компенсацию за моральный вред.

«Истец просит признать недействительными пункты 1.4.1 и 1.4.2., размещенные на сайте в разделе «Условия продажи Товаров для физических лиц в OZON.ru», так как они противоречат действующему законодательству и ущемляют его права как потребителя, — рассказали в Дзержинском районном суде. -

Также истец просит суд признать незаконным односторонний отказ ответчика о передаче товара, заказанного истцом, обязать истца передать ему заказанные 01.11.2021 товары, взыскать с ООО ″Интернет решения″ неустойку в сумме 1 167,34 руб. и денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве компенсации морального вреда».

Насколько удастся добиться Артёму Черевцову справедливости, и в каком эквиваленте она будет измеряться — покажет судебный процесс.

Напомним, прошлой осенью Ozon стал логистическим оператором Hoff. На сегодняшний день компания распоряжается сотнями метров арендуемой в Новосибирске торговой площади.