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Житель Новосибирска потребовал 50 тысяч рублей от OZON за отмену заказа

Фото Житель Новосибирска потребовал 50 тысяч рублей от OZON за отмену заказа
Фото Житель Новосибирска потребовал 50 тысяч рублей от OZON за отмену заказа

Фото: OZON.ru

В Дзержинском районном суде начали рассматривать иск жителя Новосибирска к интернет-магазину OZON.ru: Артём Черевцов не получил постеры «Звёздных воинов» и «Стажей галактики» и потребовал за это 50 тысяч рублей.

В ноябре прошлого года Артём Черевцов сделал заказ на сайте OZON.ru. Мужчина решил себя порадовать большим количеством покупок: в заказе были шуруповерт, отвертки, кабели, сверла, нож сапожный, кабели для зарядки телефонов. А для души Артём заказал и постеры с изображением персонажей «Звездных войнов», «Крестного отца», «Стражей галактики» и «Человека-паука». Покупка тянула на 3 413 рублей.

Уже через несколько часов Артём вновь зашёл на OZON.ru и был ужасно разочарован: в его заказе значилось «товаров нет в наличии». Через неделю мужчина направил письменную претензию в ООО ″Интернет решения″ с требованием предоставить ему заказанный товар.

После того, как Артём Черевцов не получил внятного ответа от поставщика, мужчина решил обратиться в суд и взыскать компенсацию за моральный вред.

«Истец просит признать недействительными пункты 1.4.1 и 1.4.2., размещенные на сайте в разделе «Условия продажи Товаров для физических лиц в OZON.ru», так как они противоречат действующему законодательству и ущемляют его права как потребителя, — рассказали в Дзержинском районном суде. -

Также истец просит суд признать незаконным односторонний отказ ответчика о передаче товара, заказанного истцом, обязать истца передать ему заказанные 01.11.2021 товары, взыскать с ООО ″Интернет решения″ неустойку в сумме 1 167,34 руб. и денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве компенсации морального вреда».

Насколько удастся добиться Артёму Черевцову справедливости, и в каком эквиваленте она будет измеряться — покажет судебный процесс.

Напомним, прошлой осенью Ozon стал логистическим оператором Hoff. На сегодняшний день компания распоряжается сотнями метров арендуемой в Новосибирске торговой площади.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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