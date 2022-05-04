Звезда сериала «Сваты» Фёдор Добронравов 19 мая приедет в Новосибирск

Фото и видео с сайта продюсерского центра «Фёдор Добронравов»

Один из главных актёров сериала «Сваты» Фёдор Добронравов привезёт в Новосибирск новый спектакль.

19 мая в Новосибирске пройдёт премьерный показ спектакля «Ты где-то рядом...», продюсером и исполнителем главной роли в котором стал Фёдор Добронравов, знаменитый по сериалу «Сваты». В новой постановке продюсерского центра «Фёдор Добронравов» представлена лирическая история о любви, возникшей между уже немолодыми людьми.

«Зрителям на протяжении полутора часов предстоит смеяться и грустить, переживать и радоваться за таких, порой, нелепых, но трогательных героев, которых сблизит танец», — говорится в описании спектакля.

«Ты где-то рядом...» станет воссоединением друзей и коллег после долгой творческой разлуки. В этой работе вновь объединились способности режиссёра Владимира Большова, а также главных актёров постановки — Фёдора Добронравова и Марины Ивановой. Все они познакомились ещё три десятилетия назад в труппе театра «Сатирикон», а в 1994 году Фёдор Добронравов и Марина Иванова впервые исполнили вместе один из танцевальных номеров в спектакле «Шоу-Сатирикон»: его Владимир Большов поставил вместе с Александром Горбанем.

«Теперь актёры вновь встанут в пару и подобно своим героям, шаг за шагом, будут двигаться к кульминационному танцу, который обязательно останется в памяти зрителей», —

указано в либретто новой постановки.

Как поделился Фёдор Добронравов, он ушёл из «Сатирикона» 18 лет назад и очень скучал по работе с друзьями.

«Конечно, мы изредка встречались на съёмочных площадках, но нам всегда хотелось подобно героям нашего нового спектакля вновь почувствовать себя молодыми, вновь вместе выйти на сцену, хулиганить, танцевать. Володя Большов показал мне пьесу, я прочитал её буквально за пару часов и понял, что хочу это спродюсировать и сыграть. Ну, и конечно, сразу знал, что лучше партнерши, с кем я танцевал еще 25 лет назад, просто невозможно найти. И я рад, что Марина согласилась «войти второй раз почти в ту же воду». Незабываемые ощущения возвращения в прошлое!», — рассказал актёр и продюсер «Ты где-то рядом...».

По словам Марины Ивановой, она была готова принять предложение снова поработать с друзьями в любом из спектаклей.

«Володя и Федя просто не могли позвать меня во что-то неинтересное, — говорит актриса. – Но для меня «Ты где-то рядом...» стал вызовом. Во многих постановках я пою и танцую, но чтобы скинуть столько лет, почувствовать себя юной и оторваться на все сто под рок-н-ролл, на это надо было решиться! И я безумно счастлива, что у меня появилась такая возможность, да еще и в такой компании. Но в то же время мне важно было показать не карикатурный образ, а передать весь спектр чувств уже не молодой героини, сердце которой одновременно открыто любви и закрыто от окружающих. Я хотела бы, чтобы женщины, особенно в нашей стране, не боялись жить в любом возрасте, жить на полную катушку, если так хочется», — высказалась о значении своей роли Марина Иванова.

По мнению режиссёра постановки Владимира Большова, та самая искра, которая даст зрителям возможность поверить и сопереживать, способна вспыхнуть именно между Добронравовым и Ивановой, которые одинаково органичны как в комедиях, так и в драмах.

«Мне всегда было с ними интересно и комфортно работать, даже несмотря на то, что порой на репетициях мы спорим до хрипоты. У каждого свой жизненный опыт, свои личные истории, свои радости и свои проблемы, поэтому каждый смог вложить в образы автора не только то, что прописал автор, но и частичку себя», — подчеркнул режиссёр.

Премьера новой лирической комедии «Ты где-то рядом...» с участием Фёдора Добронравова пройдёт в Новосибирске на сцене ДКЖ 19 мая в 19 часов.

«Хочется, чтобы в мире было больше доброго, чтобы люди держались семейных ценностей. Чтобы, посмотрев наш фильм, сериал, спектакль, зритель выходил из зала чуть добрее, радостнее, милосерднее, что ли. Честь, достоинство, любви к своему маленькому дому и к огромной Родине — именно это мы и хотим транслировать во всех наших проектах», —

рассказал актёр о замысле постановок и фильмов, которые создаются на базе продюсерского центра «Фёдор Добронравов».

Как писал Сиб.фм ранее, в марте 2022 года состоялась премьера фэнтезийной комедии производства Okko «Предпоследняя инстанция»: главную роль в ней сыграл актёр из Новосибирска Павел Прилучный.