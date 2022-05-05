В Новосибирске 6 мая одновременно запустят 15 фонтанов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В пятницу, 6 мая, в Новосибирске одновременно запустят 15 городских фонтанов, сообщил директор МКУ «Горфонтан» Валерий Науменко.

В Новосибирске намерены возобновить традицию одновременного пуска фонтанов, заявил 5 мая в ходе встречи с журналистами мэр Анатолий Локоть. Уже в пятницу, 6 мая, в 21:00 в городе заработают 15 фонтанов.

«Могу доложить, что к положенному сроку все 15 вверенных мне фонтанов будут включены», — сообщил главе Новосибирска директор МКУ «Горфонтан» Валерий Науменко.

В частности, заработают фонтаны на Бульваре Победы, в Первомайском сквере, парке «Берёзовая роща», у театра «Глобус», на улице Орджоникидзе, а также три фонтана на площади Пименова перед ГПНТБ. Летом начнётся монтаж подсветки.

Напомним, ранее запуск фонтанов в Новосибирске планировали приурочить ко Дню Победы.