70-й день спецоперации: мобилизация в России и уничтожение 300 украинских боевиков

Фото Минобороны России

Главные события спецоперации на Украине к вечеру 4 мая – в обзоре Сиб.фм.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг слухи о всеобщей мобилизации в России, а военные уничтожили более 300 украинских боевиков. Сиб.фм собрал главные новости о ситуации на Украине к ночи среды, 4 мая.

Спецоперация

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение дня уничтожены: четыре артиллерийских батареи на огневых позициях, три склада боеприпасов в районах Мирная Долина, Бахмутская и Ташковка, 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также в районе населенного пункта Попасная радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 77 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожено до 310 националистов и 36 единиц вооружения и военной техники.

Ракетными войсками и артиллерией поражена на огневых позициях украинская батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», а также 83 района сосредоточения живой силы и военной техники.

Российскими средствами противовоздушной обороны в течение дня уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Авдеевка, Северодонецк, Веселая Гора Луганской Народной Республики, а также над островом Змеиный. Кроме того, в районе Шпаковки Харьковской области сбиты в воздухе два реактивных снаряда систем залпового огня «Смерч».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 712 беспилотных летательных аппаратов, 287 зенитных ракетных комплексов, 2817 танков и других боевых бронированные машин, 323 установки реактивных систем залпового огня, 1292 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2624 единицы специальной военной автомобильной техники.

Песков о мобилизации

Слухи об объявлении мобилизации в России являются чушью, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, не стоит прислушиваться к данным слухам. Это неправда, чушь», – сказал Песков. Он также назвал вбросом информацию о возможном объявлении войны 9 Мая.