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Банк «Левобережный» начал выдачу льготной ипотеки под 8% годовых

Фото Банк «Левобережный» начал выдачу льготной ипотеки под 8% годовых
Фото Банк «Левобережный» начал выдачу льготной ипотеки под 8% годовых

Фото предоставлено Банком «Левобережный»

Жителям Сибири предоставляется возможность купить квартиру в новостройке по госпрограмме. При этом ставка в Банке «Левобережный» на 1% ниже утвержденной правительством РФ.

Правительство установило ставку по льготной ипотеке на уровне 9% годовых и продлило программу до конца года. Остальные условия кредитования были сохранены: сумма – от 500 тысяч до 6 млн рублей, срок – от 3 до 25 лет. Материнский капитал можно использовать в качестве первоначального взноса, не дожидаясь трехлетия ребенка.

Клиентам, подтвердившим доход выпиской из ПФР/справкой 2-НДФЛ или получающим зарплату на счет в Банке «Левобережный», доступны специальные условия кредитования по ставке 8% годовых. Для этого следует внести первоначальный взнос от 15% и застраховать недвижимость, жизнь и трудоспособность.

Подробную консультацию по льготной ипотеке можно получить по телефону 8-800-3333-555 (вн. 6606) или в ипотечных центрах банка по адресам:

  • г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского 5;
  • г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;
  • г. Красноярск, ул. Молокова, 60;
  • г. Кемерово, ул. Ноградская 16;
  • г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;
  • г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина 57/1;
  • г. Томск, Совпартшкольный пер., 13;
  • г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;
  • г. Бийск, ул. Васильева, 63а.

Оставьте заявку на ипотеку на сайте, в мобильном приложении BL-online, по телефону 8-800-3333-555 или в офисах Банка «Левобережный».

Для заемщиков, не подтвердивших доход выпиской ПФР/справкой 2-НДФЛ и/или не являющихся зарплатными клиентами Банка «Левобережный», ставка составялет 8,5% годовых при оформлении личного страхования. Максимальная ставка – 9,3% годовых, действует при первоначальном взносе от 20%, подтверждении дохода справкой по форме банка, без оформления страхования жизни и трудоспособности.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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