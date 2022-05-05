Доллар и евро по 30 рублей: экономисты предупредили о невероятном обрушении валюты

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Рубль укрепляется к доллару и европейской валюте на фоне продаж валютной выручки экспортерами.

Согласно данным Московской биржи, в начале торгов 4 мая курс доллара упал на 3,29%, и на минимуме составил ниже 67 рублей впервые с 5 марта 2020 года. А курс евро упал на 2,75 рубля, до 72 рублей, опустившись ниже отметки 73 рубля впервые с марта 2020 года.

Рубль продолжает расти на фоне продаж валютной выручки российскими экспортерами и позитивной ситуации на сырьевых рынках.

Специфика введенных ограничений Центральным Банком привела к тому, что курс на российском валютном рынке формируется преимущественно экспортерами и импортерами, рассказали в Промсвязьбанке. В результате заметный спад активности импортеров из-за логистических и санкционных шоков способствует укреплению рубля, а ослабления временных ограничений от ЦБ выступают противовесом.

Снижение ключевой ставки Центрального Банка до 14% и заявления главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что российские несырьевые компании-экспортеры могут быть освобождены от реализации валютной выручки, а порог для сырьевых экспортеров может быть понижен до 50%, ограничили более существенное укрепление рубля, рассказал главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвзяьбанка Егор Жильников.

Однако валютные поступления от экспорта в разы превышают спрос на валюту в стране — это поддерживает среднесрочный тренд на укрепления рубля в условиях валютных ограничений Центробанка, сообщили аналитики «ВТБ Мои Инвестиции ». Учитывая, что Банк России подчеркнул отсутствие попыток таргетирования курса рубля, ничего не мешает рублю продолжать укрепление, уверены эксперты.

В Промсвязьбанке не исключают, что на торгах дальнейшее укрепление рубля может быть сдержанным из-за заседания ФРС США по ставке. Большинство аналитиков считают, что американский регулятор повысит ставку на 50 базисных пунктов до 0,75–1%. Однако вероятен негативный исход в виде повышения ключевой ставки сразу на 75 базисных пунктов, предупредил Жильников.

По мнению начальника управления операций на российском рынке инвесткомпании «Фридом Финанс» Георгия Ващенко, курс доллара в ближайшей перспективе продолжит движение в диапазон 65–70 рублей. При осуществлении такого сценария регулятор может рассмотреть вопрос снижения нормы продажи валютной выручки для экспортеров до 0–50% в зависимости от экспортного товара, чтобы ослабить давление на курс, предполагает специалист.

Негативное влияние на рубль от снижения ключевой ставки Банком России с 17% до 14% в текущих фундаментальных реалиях будет ограниченным, поскольку снижение предложения валюты опережает снижение спроса — а именно это ключевой драйвер роста российской валюты в последние недели, считает начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиций» Михаил Шульгин.

«В течение ближайших трех дней между майскими праздниками мы можем наблюдать динамику, аналогичную пятничному укреплению российской валюты, если, конечно, в самое ближайшее время не будут приняты новые предложения ЦБ в плане ослабления продаж валютной выручки, которые пока остаются инициативами», — говорит Шульгин. Тем не менее инициативы, которые обозначил на прошлой неделе Банк России, выглядят способными удержать курс доллара к рублю выше 70 рублей со следующей недели, сообщил он. Евро при этом может стабилизироваться выше 73 рублей.

В среднесрочной перспективе в «Открытие Инвестициях» ожидается постепенное восстановление объемов импорта и снижение объемов экспорта как в номинальном, так и в реальном выражении. Дальнейшее снижение ставок будет сокращать склонность к сбережению экономических агентов.

«Поэтому во второй половине года за счет ослабления валютных ограничений мы рассчитываем увидеть переползание курса доллара в диапазон 85–90 рублей», — заключил Михаил Шульгин.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что экономисты в шоке от укрепления рубля. Специалисты ответили на неудобный вопрос россиян по поводу цен, а также эксперты спрогнозировали будущее курса доллара в России.

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