Единство спорта и стиля: ведем активный образ жизни с модным домом Priz

Фото: Модный дом Priz

В новом сезоне создатели модного бренда Priz подготовили коллекцию OPEN AIR с элементами sport-casual, для которого характерны практичность и комфорт. Удачное сочетание удобной повседневной и спортивной одежды, не ограничивающее свободу движений. Такой аутфит идеально подойдет для активного образа жизни, прогулок по городу или за его пределами.

Комфортная повседневная одежда в последнее время стремительно набирает популярность. В современном бешеном ритме женщина преуспевает во всех сферах жизни, совмещая с ежедневной рутиной не только семью и друзей, но и свои хобби и увлечения. В таких условиях необходим гардероб, состоящий из многофункциональных вещей. А раскованность и авантюризм в его деталях помогут подчеркнуть энергичность и легкость натуры.

В OPEN AIR используются прямые силуэты, трикотажные ткани, хлопок и деним. Изделия можно сочетать с топами, футболками, свитшотами, а для более утонченного образа подойдут блузы, сарафаны и платья, джинсовые жакеты и джемперы, юбки-миди и брюки.

Образ идеально подчеркнет обувь на низком ходу – кроссовки, кеды, ботинки на шнуровке, плоской или толстой подошве, а если хочется немного женственности, то стоит обратиться к босоножкам или лодочкам на устойчивом каблуке. Коллекция также предлагает дополнить свой образ джинсовой панамой и сумкой-шопером с принтом, которые в последние несколько лет остаются актуальными.

Изделия OPEN AIR приятны на ощупь, хорошо держат форму и имеют А-силуэт. В коллекции нашлось место джинсовому жакету и хлопковым блузам, мягкому трикотажу, платью и сарафану, куртке и брюкам. В цветовой гамме преобладает глубокий синий, оттенки белого и серого, акцентные принты в полоску и мелкий горошек.

Стоит отметить романтичные ноты коллекции, напоминающие образы лёгких на подъём француженок. Например, бордовое платье в полоску с цельнокроеным рукавом идеально подошло бы для романтичного свидания на пикнике, а джинсовая юбка А-образного силуэта для прогулки в парке или по маленьким городским улочкам. Джинсовый сарафан, подчеркивающий талию, поможет оставаться женственной даже при поездке на велосипеде. Такой выбор на весну-лето не может не радовать глаз, ведь каждой девушке хочется чувствовать себя не только комфортно, но и оставаться романтичной и непринужденной.

Коллекция OPEN AIR актуальна как никогда, она позволит ощущать свободу движения, а смелые дизайнерские решения – создавать стильные повседневные образы, подчеркивающие вашу индивидуальность.

В мае для своих покупателей Priz продлил специальную акцию – 2 500 рублей в подарок при покупке на сумму от 10 000 рублей. Подробную информацию можно узнать у продавцов-консультантов.

30 апреля модный дом открыл еще один магазин и приглашает всех гостей по адресу ул. Кутателадзе, 4/4, ТРЦ «Эдем», 2-й этаж.

Магазины PRIZ в Новосибирске:

пр. Маркса, 12, тел. +7 (383) 346-42-82

Вокзальная магистраль, 5, тел. +7 (383) 217-26-68

ул. Дуси Ковальчук, 179/4, ТЦ «Калина», 2-й этаж +7 (993) 013 41 40

пл. Маркса, 3, ТОЦ «Версаль», тел. +7 (383) 349-98-83

ул. Ильича, 6, ТЦ Академгородка, 2-й этаж, тел. +7-993-013-37-80

ул. Ватутина, 99 (дисконт-центр), тел. +7 (383) 352-37-49, +7 (383) 352-37-55

ул. Кутателадзе, 4/4, ТРЦ «Эдем», 2-й этаж, тел. +7 (383) 209-26-37

prizmoda.com

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