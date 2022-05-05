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общество

Губернатор Травников выступил против возвращения вытрезвителей в Новосибирской области

Фото Губернатор Травников выступил против возвращения вытрезвителей в Новосибирской области
Фото Губернатор Травников выступил против возвращения вытрезвителей в Новосибирской области

Фото pixabey

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал инициативу вернуть вытрезвители.

Глава региона заявил, что не видит смысла в массовом возвращении вытрезвителей в Новосибирск, хотя и был против их ликвидации в 2010 году. Об этом губернатор Травников заявил на пресс-конференции 5 мая.

«Я был категорично против их свертывания. Было обидно, что выстроенную систему, в которую вкладывались средства, рушили. Были опасения, как мы это переживем. Больше всего переживал за медицинских работников, на которых обрушился вал неадекватных пациентов», – заявил Травников.

Однако сейчас возвращать вытрезвители не стоит, считает губернатор. По крайней мере, точно не нужно делать это в том формате и масштабе, в котором они существовали раньше.

Сейчас в Новосибирске планируют открыть новый вытрезвитель, чтобы посмотреть, как он будет работать. А будет ли масштабное возвращение системы вытрезвителей в Новосибирскую область – «жизнь покажет», считает губернатор.

Ранее Сиб.фм писал, что закон о восстановлении системы вытрезвителей в России приняла Госдума РФ два года назад. В конце апреля депутаты Заксобрания Новосибирской области приняли закон о вытрезвителях в первом чтении. В ближайшее время в Новосибирске откроют вытрезвитель на 20 коек.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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