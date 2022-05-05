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Курбан-байрам в 2022 году: какого числа отмечается – самый страшный грех для мусульман в этот день

Фото Курбан-байрам в 2022 году: какого числа отмечается – самый страшный грех для мусульман в этот день
Фото Курбан-байрам в 2022 году: какого числа отмечается – самый страшный грех для мусульман в этот день

Фото: pixabay.com

Главная цель Курбан-байрама – почтение памяти и жертвы великого пророка Ибрахима. В этом году праздник выпадает на 9 июля. Верующим запрещается заниматься любым физическим трудом и ходить в грязной одежде.

Курбан-Байрам, как и Ураза-Байрам, не имеет точной даты празднования. Однако этот праздник традиционно отмечают спустя 70 суток после Уразы-Байрама. В 2022 году торжество состоится 9 июля.

Фото Курбан-байрам в 2022 году: какого числа отмечается – самый страшный грех для мусульман в этот день 2

В этот день верующие раздают милостыню нуждающимся. Существует поверье, что такие действия покажут преданность человека в отношении Аллаха. Ещё одна обязательная традиция священного дня связана с омовением. Мусульманам нужно полностью омыться и надеть всё чистое и красивое. Также в Курбан-байрам принято приветствовать друг друга фразой:«Ид мубарак!».

Кроме того, самый важный обычай в этот день – жертвоприношение. В качестве ритуального животного могут стать корова, баран и верблюд. После того как животное погибнет, его готовят и угощают самых близких людей.

Фото Курбан-байрам в 2022 году: какого числа отмечается – самый страшный грех для мусульман в этот день 3

В Курбан-байрам важно помнить о следующих запретах:

  • Запрещено ходить в грязной одежде;
  • Не стоит заниматься тяжёлым физическим трудом. Это не даёт сосредоточиться на молитве и праздничных обрядах;
  • Не рекомендуется ссориться с другими людьми и причинять им какие-либо неудобства.

Ранее, Сиб.фм опубликовал полный исламский календарь на 2022 год. Как в прошлом году мусульмане отметили праздник жертвоприношения, а также правила питания в священные дни.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Новосибирская область
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