Land Cruiser для чиновника и асфальт для тёщи: в чём обвиняют замминистра НСО Ставицкого и главу ТУАД Чуманова

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4 мая Железнодорожный районный суд Новосибирска приступил к рассмотрению громкого уголовного дела замминистра транспорта Сергея Ставицкого и главы ТУАД Михаила Чуманова: ни один из них не согласен с предъявленным обвинением. Так что же инкриминируют "заслуженным дорожникам" Новосибирской области?

В суд Сергей Ставицкий и Михаил Чуманов явились без наручников. Оба сейчас находятся под домашним арестом с ограничениями. Почти год чиновники томились в СИЗО, а в феврале этого 2022-го обоих отпустили, сменив меру пресечения на более мягкую. Тогда все заговорили о том, что Михаил Чуманов пошёл на сделку со следствием, однако сам подсудимый сразу опроверг эту информацию.

"Досудебного соглашения я ни с кем не заключал, с обвинением я не согласен. Наша позиция с начала следствия состоит в том, что я признаю все события, но не признаю квалификацию, которая звучит в обвинительном заключении. Ни один коррупционный состав не доказан, — уверен Михаил Чуманов. – Я частично свою вину признал по некоторым эпизодам, и это тоже в деле есть".

Land Cruiser Prado для начальника транспортного цеха

В обвинительном заключении у Сергея Ставицкого значится один эпизод по части 4 статьи 160 УК РФ — "Присвоение или растрата". Речь идёт о сложной схеме переоформления дорогостоящего внедорожника Land Cruiser Prado, который был предоставлен ТУАД для разъездов заместителя министра транспорта. По версии следствия, в 2019 году замминистра и глава дорожного ведомства договорились таким образом вывести бюджетные деньги.

"Ставицкий посвятил Чуманова в свой преступный умысел и предложил участие в хищении бюджетных средств в особо крупном размере путём заключения от имени ТУАД доверенности о трате денег на аренду автомобиля, оплату его содержания и техническое обслуживание, – зачитывает суть обвинения помощник транспортного прокурора. – Чуманов и Ставицкий вступили в преступный сговор. При этом Чуманов взял на себя роль исполнителя данного распоряжения. Чем создалось фиктивное основание для перечисления доверенному Ставицкому лицу денежных средств, который в дальнейшем сможет распорядиться по своему усмотрению".

До октября 2019 года сделка была реализована. При этом, в оформлении автомобиля участвовал брат Ставицкого, который должен был оформить ИП, а затем заключить с Сергеем Ставицким фиктивный договор о купле-продаже автомобиля и сдать его в аренду ТУАД.

"В период действия всех заключённых контрактов автомобиль находился в распоряжении Ставицкого. Со счёта Федерального казначейства Новосибирской области перечислены денежные средства в сумме 676 тысяч рублей. А также в период по 18 марта 2021 года оплачены расходы по заправке автомобиля на общую сумму 596 тысяч рублей",

– продолжает свою речь гособвинитель.

Плюс к этой сумме ремонт внедорожника на 50 тысяч рублей. Транспортные прокуроры посчитали все затраты, в итоге вышло, что общий ущерб от разъездов Сергея Ставицкого на Land Cruiser Prado составил 1 млн 624 тысячи рублей.

Подсудимый Сергей Ставицкий с этим в корне не согласен. Кроме того, он утверждает, что выдать ему машину распорядился министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский.

"У меня приобрёл автомобиль Андрей Владимирович Ставицкий, в последующем он сдал этот автомобиль в аренду ТУАД, что здесь незаконного? Этот автомобиль предоставляется минтрансу, им пользуются все сотрудники министерства транспорта, пользуются сотрудники того же ТУАД. Никакого противоправного действия следователь в этом не усмотрел. Это умышленный оговор, – уверяет Сергей Ставицкий. — Мне при необходимости выезда на дорогу нужно было за два дня подавать заявление на предоставление автомобиля. При наличии свободного автомобиля АХО его предоставляет. Для ежедневного пользования мне автомобиль предоставить не могли, и мне надо было найти выход из этой ситуации. С данной ситуацией я обращался к министру, министр ситуацию решил, обратившись к Чуманову, который предоставил автомобиль".

То, что этот Land Cruiser Prado когда-то был продан самим Сергеем Ставицким брату Андрею, замминистра называет совпадением и не понимает, в чём его обвиняют, и почему за это он год просидел в СИЗО.

Мелкие откаты

У главы "Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области" Михаила Чуманова (кстати, фигуранты были крайне недовольны, что им приписывают приставку "экс") букет уголовных статей больше. В данном случае к эпизоду с автомобилем прибавляется часть 3 статьи 159 УК РФ, 2 эпизода, квалифицированные по части 2 статьи 290 и часть 6 статьи 290.

Два эпизода со взятками (в народе – с откатами) следователи квалифицируют как благосклонное отношение главы дорожного ведомства к тем или иным подрядчикам. В среднем, за разметку выходило по 50 тысяч рублей.

"В период не позднее 24 июля 2020 года Чуманов, понимая, что способен осуществлять общее покровительство в отношении ООО "ТехноДор", из корыстных побуждений возник умысел на получение взятки в значительном размере, – говорится в обвинительном заключении. – Находясь в своём кабинете, Чуманов, реализуя свой преступный умысел, предложил представителю "Технодор" передать ему взятку в размере 40-50 тысяч рублей за общее покровительство в интересах ООО "ТехноДор".

В общем учредителю организации Денису Поволоцкому, согласно материалам дела, за это Михаил Чуманов обещал, что и дорожная разметка будет ровнее, и принимающие покрытие эксперты будут сговорчивее.

При этом телефоны у фигурантов громкого уголовного дела уже прослушивались, и в большинстве случаев переговорщики применяли язык жестов.

Асфальт для тёщи

Эпизод, который больше всего обсуждался и вызывает больше всего споров, связан уже с "Новосибирскавтодором". В качестве действующих лиц выступает директор по эксплуатации и содержанию автомобильных дорог этой организации Сергей Илюшин и глава ТУАД Чуманов. Илюшин, кстати, был также арестован, но судят его отдельно в Октябрьском районном суде.

События развивались также в жарком июле 2020 года в посёлке Кудельный Ключ Тогучинского района. Тогда несказанно повезло родственникам Михаила Чуманова: в их дворе появился асфальт.

"У Чуманова возник умысел в виде получения взятки имущественного характера: а именно укладки асфальта у родителей супруги за счёт АО "Новосибирскавтодор". Илюшин, понимая, что Чуманов способен на покровительство, дал указание директору АО "Новосибирскавтодор" по Тогучинскому району выполнить укладку асфальта возле указанного дома на улице Новая",

– сказано об эпизоде в обвинительном заключении.

Но по этому поводу тут же парируют адвокаты Михаила Чуманова, коих у него два: глава ТУАД не просил Сергея Илюшина укладывать асфальт возле дома тёщи: уж если глава "Новосибирскавтодора" и хотел угодить, то исключительно по личной инициативе и старанию.

Ещё один аргумент защиты: это была не взятка. Двор у тёщи соорудили из остатков с объекта, который делали поблизости: материал плохой и не пройдёт экспертизу. Так какая же это взятка?

Мошенничество чистой воды

Ещё один эпизод в обвинении связан с пустыми обещаниями включить объект "Новосибирскавтодора" в Карасукском районе в программу "Комплексного развития сельских территорий" на 2021 год. Реестр утверждает министерство сельского развития, и в случае утверждения объекта выделяется федеральное финансирование.

Михаил Чуманов, по версии следствия, уже знал, что объект в реестр не попал, но деньги у Сергея Илюшина на всякий случай взял, порядка 100 тысяч рублей. Это следователи квалифицировали по 159 статье УК РФ.

Самая крупная взятка в деле Михаила Чуманова связана с подрядчиком ООО "Бастион". По версии следствия, злополучные 5 миллионов главе ТУАД должен был передать Самир Асадуллаев. Ему предстояло делать участок дороги от Новосибирска до Сокура, и он передал 1 миллион за общее покровительство главы ТУАДа.

Оставшуюся сумму Самир Асадуллаев передать не успел, так как был задержан, его заключили в СИЗО. Как утверждает Михаил Чуманов, на подрядчика давили и он предпочёл заключить досудебное соглашение. На данный момент взяткодателя уже отправили в колонию строгого режима.

По второму кругу?

Сам Михаил Чуманов признаёт только один эпизод с обманом. К тому же, глава ТУАД нашёл, на его взгляд, массу нарушений в этом деле. Сейчас адвокаты Ставицкого и Чуманова требуют вернуть дело назад в прокуратуру: на их взгляд, права подзащитных нарушались и на этом этапе. Ещё полчаса правозащитники зачитывали основания, почему делу нужен пересмотр.

На этом заседание закончилось: судья Алёна Смолина решение об удовлетворении этого ходатайства вынесет в следующий раз.