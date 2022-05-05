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общество

На первой в России сверчковой ферме в Новосибирске запустят производство белка

Фото На первой в России сверчковой ферме в Новосибирске запустят производство белка
Фото На первой в России сверчковой ферме в Новосибирске запустят производство белка

Фото pixabey

Новосибирские стартаперы запустят производство белка для спортивного питания на сверчковой ферме.

В Новосибирске запускают первую в стране сверчковую ферме. На производстве будут выпускать спортивное питание. Об этом заявил директор стартапа Евгений Демидов.

Разработчики сделали боксы для насекомых, из которых они не смогут выбраться на волю, отработали решении по автоматизации рабочего процесса и придумали прототипы модулей. Из сверчков, в которых содержится много белка, будут делать муку. Ее активно используют для производства спортивного питания и белковых добавок к пище.

Директор стартапа отметил, что сверчок содержит до 75 % белка, в то время как в говядине его всего 25 %. При этом разработчики не планируют производить заменитель мяса.

«Это совершенно другой продукт. И если говорить о применении энтопротеина в пищевой промышленности – это, скорее, макарошки, а не котлетки, а также мука для выпечки», – рассказал Демидов Telegram-каналу Подъем.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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