НОВАТ в ожидании чуда

Фото предоставлены НОВАТом
Премьера сказочного балета на Большой сцене!
13 и 14 мая вас ожидает самая яркая и красочная премьера 77-го сезона – балет «Конек-Горбунок» Родиона Щедрина. Фантазии поэтической сказки Петра Ершова оживут на сцене НОВАТа благодаря задорной, динамичной музыке, классической хореографии и современным технологиям. Постановщики объединили в визуальном решении нового спектакля фольклорные мотивы и краски Палехской росписи с видеоартом и цифровыми спецэффектами, чтобы подарить зрителям настоящее чудо.
В премьерных показах на сцене НОВАТа звезда театра и кино Марат Башаров впервые выступит в балетном спектакле в партии Царя. Не упустите возможность увидеть артиста в новом для него жанре в ярком комедийном образе.
В вечерних показах балета «Конёк-Горбунок» 13 и 14 мая партию Царь-девицы исполнит несравненная прима НОВАТа, заслуженная артистка России Ольга Гришенкова. В паре с ней танцует любимец публики ведущий солист НОВАТа Роман Полковников — он предстанет в образе Ивана.
Прима-балерина НОВАТа Анна Гермизеева и один из самых харизматичных и многогранных солистов труппы — Никита Ксенофонтов исполнят главные партии в дневном спектакле 14 мая! Анна Гермизеева предстанет в образе Царь-девицы, а Никита Ксенофонтов будет танцевать партию Ивана. Не пропустите!
Билеты можно приобрести по «Пушкинской карте».
Билеты – в театральной кассе, на официальном сайте novat.nsk.ru и в мобильном приложении.
До встречи на премьере! НОВАТ
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