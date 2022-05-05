Новосибирский субботник посетил «Экодежурный по стране»

Фото: Игорь Гетьман / Сиб.фм

В Троицком сквере состоялся субботник, организованный в честь всероссийской акции «Экодежурный по стране».

Организаторами и главной движущей силой субботника стали учащиеся школы №90, являющиеся участниками объединения «Российского движения школьников». Несмотря на прохладную погоду, ребята, вооружившись граблями, приступили к уборке Троицкого сквера от мусора и опавшей листвы. На данный момент это уже второй субботник объединения РДШ. В первый раз учащиеся вместе с другими активистами города приняли участие в очистке Михайловской набережной.

«Наше объединение функционирует уже на протяжении четырех лет. Школьники занимаются по четырем направлениям деятельности. Это мультимедийное направление, личностное развитие, гражданская активность и военно-патриотическое направление. Учащиеся принимают участие во многих конкурсах и акциях. Благодаря этому каждый может найти для себя занятие по душе. Как, например, во время этого субботника», – рассказал председатель отделения РДШ Максим Корчагин.

На территории сквера запланировано проведение праздника в честь 77-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим непосредственное участие в субботнике принял и депутат Совета депутатов города Новосибирска Денис Чаховский.

«Эта традиция имеет место быть, она живет и что для меня очень приятно – это мероприятие проходит по инициативе «Российского движения школьников». Ребята нашли меня, предложили. Для меня очень важно подать личный пример. За сезон у нас проходит пятый или шестой субботник. К 5 мая здесь будет еще чище», – высказался депутат.

Менее чем за час с момента начала уборки Троицкого сквера ребятам удалось собрать немало мусора. Никто из участников не остался в стороне. Тем, кому не хватило граблей, с радостью брали в руки мусорные мешки, помогая своим одноклассникам.

«Все мы здесь живем и гуляем по этим улицам и, конечно, очень приятно видеть, что вокруг все чисто. Поэтому мы с ребятами с удовольствием пришли и в Троицкий сквер, чтобы убрать территорию и гулять в ухоженном парке», – поделилась своими впечатлениями ученица 10 класса Агата Ризанович.