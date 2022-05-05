Новый «Сад памяти» из 27 деревьев посадили в Новосибирске

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть помог сажать деревья в рамках международной акции «Сад памяти».

В Новосибирске в преддверии Дня Победы высадили 27 деревьев. За три года участия в акции «Сад памяти» в Новосибирской области появилось более 9 миллионов деревьев в память об участниках Великой Отечественной войны.

«Это удивительно добрая и человечная акция – посадить дерево в память о герое. По сути, продолжение «Бессмертного полка», – сказал Локоть.

Глава города помог сажать деревья в рамках акции «Сад памяти». В Новосибирске она уже проходит в третий раз. В 2022 году участники акции – ветераны, призывники и юнармейцы – высадили аллею из 27 саженцев липы на территории центра «Обские зори».

Всего с 2020 года в Новосибирской области появилось более 9 миллионов новых деревьев.

При этом в рамках проекта «Сад памяти» участники высадят 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Ранее Сиб.фм писал, как в Новосибирске отпразднуют День Победы в 2022 году.