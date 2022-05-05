Обновлённый лунный календарь огородника-2022: как подготовить картофель на посадку

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Картофель считается одним из популярных овощей для посадки. Согласно лунному календарю, благоприятными днями для посадки в 2022 году будут: 25 – 26, 30 апреля, 1 – 15, 23 – 24, 27 – 28 мая, 1 – 12 июня.

Обычно картофель сажают клубнями сразу в открытый грунт. Срок посадки для него стандартный по всей Центральной России – с 1 по 10 мая.

Чтобы подготовить клубни к посадке, важно сделать следующее:

Отбраковка. Загнившие, слишком длинные или грушевидные, с трещинами, обесцвеченные клубни не годятся для посадки. Они должны быть ровные, весом 50 – 80 г (размером с куриное яйцо).

Проращивание. Оно необходимо для того, чтобы всходы получились крепкими. Существует несколько способов проращивания клубней, но самый простой – достать картофель из погреба за 40 – 50 дней до посадки и положить в теплом светлом помещении.

Обработка от болезней. Пророщенные клубни картофеля перед посадкой полезно обработать раствором борной кислоты и медного купороса (1 г на 10 л воды). Расход: 1,5 – 1,8 л раствора на 100 кг клубней. Затем клубни опудривают золой из расчета 0,5 кг на 100 кг посадочного материала.

Как сажать картофель?

Схема посадки картофеля – 50 х 50 см или 60 х 30 – 35 см. Лунки копают на штык лопаты. В каждую кладут по 1 клубню, осторожно, чтобы не поломать ростки. Затем лунки засыпают землей. После того, как весь картофель посажен, участок боронуют граблями.

Благоприятные дни для посадки картофеля по лунному календарю: 25 – 26, 30 апреля, 1 – 15, 23 – 24, 27 – 28 мая, 1 – 12 июня.

Рекомендации по уходу за картофелем

Полив. Поливают картофель всего 2 раза за лето: сразу после появления всходов и во время цветения. Этого более чем достаточно для формирования хорошего урожая.

Окучивание. Оно необходимо, так как у многих сортов клубни вылезают наружу. Кроме того, они зеленеют и накапливают токсичный соланин. Первое окучивание делают, когда растения достигнут высоты 15 – 20 см – землю к побегам подсыпают до первых листьев. Затем за лето делают еще 2 – 3 окучивания.

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