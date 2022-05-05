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Парад Победы в Новосибирске-2022: репетиция празднования 9 Мая - прямая онлайн трансляция

Фото Парад Победы в Новосибирске-2022: репетиция празднования 9 Мая - прямая онлайн трансляция
Фото Парад Победы в Новосибирске-2022: репетиция празднования 9 Мая - прямая онлайн трансляция

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

9 Мая жители Новосибирска отметят 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Главным событием празднования традиционно станет военный парад на центральной площади города и армейский салют.

Репетиция Парада Победы пройдёт в Новосибирске 5 мая: с 20:00 по центральной улице областного центра пройдёт колонна военной техники и представители войск.

В связи с тренировкой военных, движение транспорта в городе будет ограничено с 17:30 до 22:30.

Как сообщили в мэрии Новосибирска, в Параде Победы примут участие более 2 000 человек. По Красному проспекту проедет колонна из 41 машины, возглавит её легендарный танк Т-34.

Фото Парад Победы в Новосибирске-2022: репетиция празднования 9 Мая - прямая онлайн трансляция 2

Журналист Сиб.фм будет вести видеотрансляцию с Красного Проспекта — он покажет все образцы техники, которые пройдут торжественной колонной 9 Мая, а также расскажет о правилах поведения зрителей на Параде.

Трансляция начнётся в 19:30 по новосибирскому времени. Для просмотра обновите, пожалуйста, страницу браузера.

Отметим, что в 2022 году военные проведут две репетиции. Вторая, генеральная, назначена на 10 утра 7 мая.

Как ранее писал Сиб.фм, 9 мая в Новосибирске будет действовать "сухой закон". Мэрия определила 12 территорий, в пределах которых розничная торговля алкоголем в День Победы будет запрещена.

Напомним, одним из ключевых событий 9 мая 2022 года станет масштабное шествие "Бессмертного полка". Как принять участие в акции, рассказали здесь.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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