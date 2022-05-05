Пожароопасный сезон в Новосибирской области в 2023 году могут объявить с 1 апреля

Фото «МК в Новосибирске»

В 2023 году пожароопасный сезон в Новосибирской области может быть объявлен на две недели раньше — 1 апреля, заявил 5 мая губернатор Андрей Травников.

Противопожарные меры в Новосибирской области в 2023 планируют усилить. Рассматривается вариант о вводе особого противопожарного режима с 1 апреля, сообщил в ходе пресс-конференции 5 мая губернатор Андрей Травников.

«В следующем году готовятся более кардинальные меры. Анализируем опыт других субъектов, возможно, особый противопожарный режим будем вводить с 1 апреля, при этом полностью будем запрещать пал травы. (...) Будем инициировать ужесточение мер ответственности, размеров штрафов за возгорание», — предупредил глава региона.

Напомним, в этом году особый противопожарный режим в Новосибирской области начал действовать с 15 апреля. Несмотря на это, в регионе фиксировались многочисленные возгорания.

16 апреля в областном ГУ МЧС сообщили, что за сутки выявили 935 термических точек, более половины из которых возникли из-за неконтролируемого пала травы. В 587 случаях огонь подступал к населённым пунктам.