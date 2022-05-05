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Праздничный концерт ко Дню Победы состоится в пригородном вокзале Новосибирска

Фото Праздничный концерт ко Дню Победы состоится в пригородном вокзале Новосибирска
Фото Праздничный концерт ко Дню Победы состоится в пригородном вокзале Новосибирска

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

6 мая в зале ожидания пригородного вокзала станции Новосибирск-Главный для пассажиров состоится праздничный концерт, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Участие в концерте примут коллективы Дворца культуры железнодорожников.

Начало мероприятия в 14:00 по адресу: г. Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшурина, 41, здание пригородного вокзала.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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