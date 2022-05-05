Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

политика общество

Пресс-конференция губернатора Новосибирской области Андрея Травникова - прямая трансляция

Фото Пресс-конференция губернатора Новосибирской области Андрея Травникова - прямая трансляция
Фото Пресс-конференция губернатора Новосибирской области Андрея Травникова - прямая трансляция

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В четверг, 5 мая, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, ответит на вопросы журналистов региональных СМИ.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проведёт традиционную пресс-конференцию для журналистов региональных СМИ в четверг, 5 мая. Глава субъекта ответит на вопросы о ситуации с природными пожарами, о подготовке к празднованию Дня Победы, а также решении проблемы с вывозом мусора.

Прямую трансляцию пресс-конференции проведёт телеканал ОТС. Трансляция доступна также на сайте СИб.фм.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

28637
«Ураза Байрам!»: новые красивые открытки и поздравления в стихах к окончанию Рамадана-2022
27081
В Новосибирской области полиция начала розыск пропавшей 14-летней школьницы
17995
«Уничтожено до 170 националистов»: последние данные о ходе спецоперации Минобороны РФ на Украине к вечеру 2 мая
14943
В Новосибирской области 3 мая ожидаются туманы
14372
69-й день спецоперации: в Херсоне нашли пыточную, Польша поставила Украине 232 танка, российские военные уничтожили шесть складов с оружием
13673
Красная горка в 2022 году: что означает праздник Антипасха, традиции и запреты для верующих
13513
15-летняя школьница попала в реанимацию после ДТП на юго-западе Новосибирска