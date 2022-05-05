Пресс-конференция губернатора Новосибирской области Андрея Травникова - прямая трансляция

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
В четверг, 5 мая, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, ответит на вопросы журналистов региональных СМИ.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проведёт традиционную пресс-конференцию для журналистов региональных СМИ в четверг, 5 мая. Глава субъекта ответит на вопросы о ситуации с природными пожарами, о подготовке к празднованию Дня Победы, а также решении проблемы с вывозом мусора.
Прямую трансляцию пресс-конференции проведёт телеканал ОТС. Трансляция доступна также на сайте СИб.фм.
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