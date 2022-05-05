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ПСБ поздравил ветеранов Новосибирска с Днем Победы

Фото ПСБ поздравил ветеранов Новосибирска с Днем Победы
Фото ПСБ поздравил ветеранов Новосибирска с Днем Победы

Фото: ПСБ

Сибирский филиал ПСБ принял участие в торжествах, посвященных празднованию 77-ой годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии 9 Мая новосибирских ветеранов ВОВ и трудового фронта поздравил и вручил им подарки от банка Денис Голубев, управляющий Сибирским филиалом ПСБ.

«Мы вновь и вновь говорим спасибо победителям величайшей в истории нашей страны битвы – за их бессмертный подвиг, за то, что сегодня у нас есть возможность жить, созидать, любить и трудиться. Мы склоняем головы перед светлой памятью тех, кто отдал за это жизнь. Идут годы, но День Победы продолжает неизменно оставаться для всех нас главной датой в календаре», – выразил слова благодарности Денис Голубев.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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