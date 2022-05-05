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экономика

ПСБ предложил клиентам платежный сервис СБПэй

Фото ПСБ предложил клиентам платежный сервис СБПэй
Фото ПСБ предложил клиентам платежный сервис СБПэй

Фото pixabay.com

Теперь клиенты банка могут оплачивать покупки в розничных магазинах и интернете с помощью мобильного приложения СБПэй через Систему быстрых платежей, используя все поддерживаемые в СБП способы оплаты (QR-код, платежная ссылка и проч.). Оплата покупок и услуг с помощью СБП доступна в торговых точках, поддерживающих такой способ приема безналичных платежей.

Приложение СБПэй бесплатно для пользователей и доступно для скачивания в Google Play и App Store. Клиенты могут скачать приложение СБПэй и привязать к нему один или несколько банковских счетов, с которых планируют производить оплату.

Для оплаты покупки достаточно запустить приложение СБПэй, отсканировать QR-код, проверить сумму покупки и название магазина, а затем оплатить товар. Денежные средства списываются со счета клиента и мгновенного зачисляются на счет торговой точки.

В новом платежном приложении в соответствии с современными стандартами реализована защита, обеспечивающая безопасное проведение всех платежных операций: технология токенизации банковского счета клиента.

«ПСБ постоянно развивает и совершенствует цифровые сервисы, используя технологические возможности российской финансовой и IT-инфраструктуры. Доступ к СБПэй – одно из технологичных решений, которое обеспечивает привычный уровень комфорта и скорость платежей для наших клиентов и обладает высокой степенью защиты платежных реквизитов. Для оплаты через приложение СБПэй клиентам не требуется ни банковской карты, ни смартфона с функцией бесконтактной оплаты. Достаточно, чтобы на телефоне было установлено само приложение и встроена камера – телефон мгновенно считывает QR-код, и оплата проходит за несколько секунд. Это функциональный и удобный сервис, и мы уверены, что он будет востребован у клиентов», – отметил старший вице-президент, руководитель блока цифрового бизнеса ПСБ Александр Чернощекин.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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