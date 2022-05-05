Психолог рассказал, в каких случаях не стоит помогать родственникам с наркозависимостью

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Психолог Идзиковский призвал не «класть жизнь» на помощь наркозависимым родственникам. Если гражданин чувствует ответственность перед наркозависимым родственником, то «можно попробовать выдернуть один или два раза, если не вышло — успокойтесь», заявил NEWS.ru психолог Евгений Идзиковский. Эксперт подчеркнул, что «зависимость — это болезнь и, как ни странно, никто не выбирает страдания, что особенно видно в минуты просветления, и вины конкретного человека тут тоже нет».

Ключевая мысль вам в помощь — это другой человек. Не вы. Если вы чувствуете вашу ответственность, обязанность помочь, выдернуть человека, можете попробовать. Один, максимум два раза. Дальше займитесь своими делами. Иначе это превращается в созависимость. У вас ведь есть свои проблемы, верно? Если вы начинаете решать чужие вместо своих, чужая беда начинает быть прекрасным оправданием для вашей собственной ситуации. Она становится вам выгодна. Это может привести к неожиданным последствиям, что отлично описано в книге Эрика Берна «Игры, в которые играют люди», игра называется «жена алкоголика», —

отметил Идзиковский.

Собеседник подчеркнул, что «чужая жизнь — не ваша вина и не ваша ответственность, стоит сфокусироваться на собственной жизни, а другому человеку помогать, насколько считаете нужным».

С некоторыми людьми мы можем просто расстаться, с родственниками, тем более близкими, так сделать нельзя. Даже если сократить общение, они всё равно как тень будут присутствовать в жизни. И есть соблазн тратить всё больше и больше сил на «помощь». Почему я ставлю помощь в кавычки? Потому что только сам человек может решить свою проблему. Вы можете несколько раз проявить инициативу, дальше же лучший вариант только поддерживать в тех случаях, когда близкий за себя борется, в другое время вмешиваться бесполезно, — подытожил Идзиковский.