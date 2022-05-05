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«Пустил на хе»: рыбак из Новосибирска рассказал о судьбе пойманного 11-килограммового судака

Фото «Пустил на хе»: рыбак из Новосибирска рассказал о судьбе пойманного 11-килограммового судака
Фото «Пустил на хе»: рыбак из Новосибирска рассказал о судьбе пойманного 11-килограммового судака

Фото героя публикации

Житель Новосибирска Андрей на майских праздниках поймал в Обском водохранилище гигантского судака весом почти 11 килограммов. Как рассказал мужчина Сиб.фм, такой улов у него случился впервые.

1 мая рыбак из Новосибирска Андрей поймал в Обском водохранилище судака весом 10,9 кг и длиной более 90 см. Крупную рыбу мужчина решил не отпускать, а оставить в качестве трофея и сделать из неё полноразмерное чучело, о чём написал в группе «Рыбалка в Новосибирске» в социальной сети «ВКонтакте».

В разговоре с журналистом Сиб.фм рыбак рассказал, что прежде вылавливать подобных гигантов ему не доводилось.

«Таких больших ещё не ловил, пока рекорд. Пойман в низах Обского водохранилища, конкретное место не скажу», — поделился Андрей.

Чучел из рыб у мужчины раньше тоже никогда не было, изготовлением чучела из судака займётся профессионал — таксидермист. Часть мяса рыбы уже ушла на блюдо хе.

Напомним, ранее крупного судака поймал другой житель Новосибирска — в конце апреля Ивану попалась рыба весом около 10 кг. Мужчина и раньше вылавливал гигантов, но этот экземпляр для него, как и 11-килограммовый судак для Андрея, оказался самым большим.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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