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Пять выпускников в Новосибирской области сдали ЕГЭ на 100 баллов досрочно в 2022 году

Фото Пять выпускников в Новосибирской области сдали ЕГЭ на 100 баллов досрочно в 2022 году
Фото Пять выпускников в Новосибирской области сдали ЕГЭ на 100 баллов досрочно в 2022 году

Фото с сайта pixabay.com

В 2022 году пять выпускников школ Новосибирской области сдали ЕГЭ досрочно на максимальный балл.

Пять выпускников из школ Новосибирска и региона досрочно сдали единый государственный экзамен на 100 баллов. Досрочный период сдачи экзаменов завершился 18 апреля. Об этом сообщил заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин на пресс-конференции ТАСС 5 мая.

В 2022 году ЕГЭ в досрочном формате сдавали 199 выпускников, 170 из которых завершили обучение в образовательных учреждениях Новосибирской области в предыдущие годы.

При этом пять человек показали максимальный результат, сдав единый госэкзамен досрочно на 100 баллов. Один человек добился такого результата на проверке знаний по русскому языку, ещё один — по профильной математике, а один из выпускников смог получить 100-балльный результат одновременно по химии и биологии.

Заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин напомнил, что в 2022 году основной период сдачи единого государственного экзамена стартует с 26 мая и продлится до 21 июня. В эти дни выпускники школ Новосибирской области должны завершить все экзаменационные проверки. С 21 июня до 2 июля пройдёт период резервных дней.

Как сообщал Сиб.фм ранее, период досрочной сдачи экзаменов начался в Новосибирской области с 18 марта. Большинство сдающих проходили проверку знаний по русскому языку, математике и обществознанию.

Напомним, в 2022 году впервые за десять лет в России снизился средний балл для прохождения на бюджетное обучение.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
ЕГЭ
госэкзамен
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