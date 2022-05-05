Сбербанк снизил ставку по льготной ипотеке до 8,7%

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Ставка Сбера по программе «Господдержка» установлена на уровне от 8,7% годовых при электронной регистрации сделки. Сумма льготных ипотечных кредитов за все время действия составила более 1 трлн рублей. Всего было выдано 403 тысячи кредитов. Согласно постановлению Правительства РФ срок действия программы господдержки продлен до 31 декабря 2022 года.

Предварительный прием заявок на льготную ипотеку по сниженной ставке был открыт с 28 апреля 2022 года. Одобренные ипотечные заявки, по которым еще не заключен договор, будут автоматически переведены на новые условия.

«Сбербанк обеспечивает максимально комфортные условия для покупки жилья. Программа льготной ипотеки высоко востребована, почти 90% всех сделок проводится в электронном виде. Мы видим спрос населения на льготную ипотеку не только со стороны заёмщиков, но и остальных участников рынка, что позволяет поддержать как покупателей недвижимости, так и строительную отрасль», — рассказал вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик» Николай Васёв.

Программа «Господдержка» включает в себя ипотечное кредитование на покупку квартиры в новостройке, ИЖС и готовый жилой дом на первичном рынке. Первоначальный взнос для покупки жилья должен составлять не менее 15% стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита — 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 6 млн руб. в других регионах страны. Максимальный срок выплаты кредита — 30 лет.

Кроме того, оформить ипотеку по сниженной ставке можно в рамках индивидуальных предложений, разработанных застройщиками совместно со Сбербанком. По ряду таких партнерских программ действуют ставки от 0,01% на первый год кредитования.

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