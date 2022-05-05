«СберТройка» запустит в Новосибирске систему безналичной оплаты проезда

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В общественном транспорте Новосибирска тестируют терминалы оплаты проезда у дверей автобусов.

Столичная компания «СберТройка» планирует установить терминалы оплаты у каждой двери в автобусах Новосибирска. Пассажирам больше не нужно будет стоять в очереди, чтобы оплатить поездку. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Новые стационарные терминалы оплаты для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте появятся в автобусах Новосибирска. Для удобства пассажиров валидаторы будут установлены у каждой двери.

Пока речь идет только об автобусах маршрута № 5. Сейчас именно в них можно протестировать новый сервис, который получил признание пассажиров в Москве, Санкт-Петербурге и других российских регионов.

Плюсами такой системы можно назвать то, что пассажирам не приходится стоять в очереди – они сами могут оплатить поездку. Водителю тоже не нужно отвлекаться от дороги.

«В Новосибирске мы уже несколько месяцев тестируем современную билетную систему на базе московской карты «Тройка». Мы установили стационарные терминалы в транспорте. По итогам их тестирования вместе с регионом будем планировать дальнейшую программу развития цифровых технологий для городского транспорта Новосибирска», – заявил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.