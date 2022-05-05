Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

«СберТройка» запустит в Новосибирске систему безналичной оплаты проезда

Фото «СберТройка» запустит в Новосибирске систему безналичной оплаты проезда
Фото «СберТройка» запустит в Новосибирске систему безналичной оплаты проезда

Фото Сиб.фм

В общественном транспорте Новосибирска тестируют терминалы оплаты проезда у дверей автобусов.

Столичная компания «СберТройка» планирует установить терминалы оплаты у каждой двери в автобусах Новосибирска. Пассажирам больше не нужно будет стоять в очереди, чтобы оплатить поездку. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Новые стационарные терминалы оплаты для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте появятся в автобусах Новосибирска. Для удобства пассажиров валидаторы будут установлены у каждой двери.

Пока речь идет только об автобусах маршрута № 5. Сейчас именно в них можно протестировать новый сервис, который получил признание пассажиров в Москве, Санкт-Петербурге и других российских регионов.

Плюсами такой системы можно назвать то, что пассажирам не приходится стоять в очереди – они сами могут оплатить поездку. Водителю тоже не нужно отвлекаться от дороги.

«В Новосибирске мы уже несколько месяцев тестируем современную билетную систему на базе московской карты «Тройка». Мы установили стационарные терминалы в транспорте. По итогам их тестирования вместе с регионом будем планировать дальнейшую программу развития цифровых технологий для городского транспорта Новосибирска», – заявил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

28441
«Ураза Байрам!»: новые красивые открытки и поздравления в стихах к окончанию Рамадана-2022
26923
В Новосибирской области полиция начала розыск пропавшей 14-летней школьницы
17847
«Уничтожено до 170 националистов»: последние данные о ходе спецоперации Минобороны РФ на Украине к вечеру 2 мая
14800
В Новосибирской области 3 мая ожидаются туманы
14176
69-й день спецоперации: в Херсоне нашли пыточную, Польша поставила Украине 232 танка, российские военные уничтожили шесть складов с оружием
13604
Красная горка в 2022 году: что означает праздник Антипасха, традиции и запреты для верующих
13360
15-летняя школьница попала в реанимацию после ДТП на юго-западе Новосибирска