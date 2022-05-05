Сотни тысяч вакансий: как сделать правильный выбор

Фото: Авито

Три истории наших читателей о быстром и безопасном трудоустройстве с помощью Авито Работы.

За 15 лет своего существования Авито проделал огромный путь и стал одной из крупнейших платформ для коммерции в России и мире. Сейчас там можно не только продавать и покупать товары, но и предлагать услуги, продавать, сдавать и снимать недвижимость посуточно или на длительный срок, разместить объявление о продаже автомобиля.

И уже 8 лет это онлайн-площадка, где можно размещать и искать вакансии: более половины работодателей в России пользуются Авито для поиска сотрудников*. Так поступили – нашли работу на Авито Работе – и три наших героя, имея на старте совершенно разные запросы и критерии поиска.

На Авито Работе зарегистрировано более 1,5 млн работодателей, включая представителей малого и среднего бизнеса. На платформе 3,9 млн объявлений: из них 3,4 млн резюме, 500 тыс. – вакансии.

Колл-центр на дому

Первая история – о Екатерине, девушке, которая сейчас находится в декретном отпуске. Выходить на постоянную работу не хочется, а деньги очень нужны. Она нашла подработку на Авито за пару дней, что, в целом, является стандартным сроком для массовых профессий.

«Хотелось удобный график и занятость на удаленке, чтобы не оставлять ребенка. Присматривала разные варианты, самый удачный нашла на Авито Работе. Теперь просто отвечаю на звонки, занимаюсь переадресацией. Для меня очень комфортно, и зарплата устраивает», – рассказывает Катя.

На размер заработной платы делают упор многие соискатели – для них это самый важный критерий отбора. Она должна быть стабильной, выплачиваться ежедневно или два раза в месяц.

Второе, на что обращают внимание при поиске работы – удобный график.

Третий, тоже важный критерий – близость к месту проживания, чтобы не тратить время по пути на работу и обратно.

Не забываем о безопасности. Соблюдение трудового кодекса волнует многих соискателей. На Авито проверяют документы работодателей и прошедшим проверку присваивают особый значок «Компания проверена». Его наличие означает:

- Компания не является банкротом.

- Работает больше полугода, т. е. не является фирмой-однодневкой.

- Больше трех месяцев размещает вакансии на Авито.

- Не публиковались объявления, нарушающие трудовой кодекс РФ.

Любовь к работе живет три года

Нашего второго героя зовут Дмитрий. Он – менеджер по продажам в крупной фирме, всегда находится в пассивном поиске вакансий и лучших условий. Дмитрий старается не задерживаться на одном рабочем месте более трех лет. Именно так, уверен он, можно повышать свои компетенции и расти в профессии. Он постоянно просматривает рекрутинговые порталы, и за годы карьеры прошел десятки собеседований с самыми разными работодателями, поэтому знает, на что обращать внимание.

«Процесс поиска работы я начинаю с себя. Чего я хочу? Много ли я знаю о компании? Что мне это даст в будущем? Найдя ответы на эти и другие вопросы, я мониторю вакансии, откликаюсь на те, что устраивают меня по зарплате и функционалу. Потом – собеседования, и это очень важный этап: HR – это, можно сказать, глаза компании. Крутое интервью подстегивает интерес, унылое, наоборот, демотивирует. Договариваться об уровне вознаграждения – отдельное искусство. Я знаю, сколько стою, и вакансии ниже определенного уровня заработной платы не рассматриваю. Движение вверх – это и про деньги, кто бы что ни говорил. Мой метод хорош: я устроился на новую работу меньше трех месяцев назад в очень хорошую компанию с зарплатой выше рынка и стал резервным кандидатом на должность начальника отдела», – поделился Дмитрий.

Личный опыт Дмитрия очень схож с алгоритмом поиска, которым рекомендуют пользоваться эксперты Авито Работы. Этот алгоритм отвечает запросам соискателя и правилам безопасности:

- Убедитесь, что у работодателя все в порядке с документами. Авито Работа верифицирует работодателей и отмечает их значком «Компания проверена».

- Сверьтесь со средними зарплатами. Посмотрите похожие вакансии и сравните зарплаты, чтобы понять, каков уровень ставки в регионе по желаемой профессии. Если вы видите чрезмерно завышенное предложение, лучше пропустить такую вакансию.

- Проанализируйте описание вакансии. В ней должна присутствовать информация об обязанностях, графике работы, размере оплаты. Если этой информации нет, то ее следует получить на этапе собеседования. Вы должны четко понимать, на что соглашаетесь.

- Подготовьтесь к собеседованию. Придумайте вопросы для будущей беседы, можно даже зафиксировать их в письменном виде. Уточните, каким будет ваш график, оформят ли трудовой договор, как часто будут платить зарплату и что нужно делать, чтобы получать всю сумму. Помните, что работник без трудового договора оказывается незащищенным в случае недобросовестности работодателя.

- Берегите персональные данные. До момента подписания договора у вас не должны запрашивать скан или полные данные паспорта. Также не потребуются номер банковской карты, ИНН, СНИЛС и подобная информация.

- Проявите разумную осторожность. Не переводите деньги, если вам предложат оплатить учебу, товар, приобретение медицинской книжки или спецодежды.

Авито – сервис №1 для подбора сотрудников массовых профессий для более чем половины(61%) работодателей в России. Бухгалтер, менеджер, администратор, электрик, курьер, дизайнер – таких вакансий очень много, среди сотен тысяч вакансий каждый сможет найти подходящую для себя.

Водных дел мастер

На платформе Авито Работа можно найти вакансии и в рабочих профессиях. Михаил убедился в этом сам. Мужчина предпенсионного возраста – мастер по гидравлике. Искал работу, связанную с ремонтом двигателей спецтехники. Квалификация высокая, а зарплата – низкая. Решил, что нужно менять место.

«Не люблю перемены, привыкаешь к коллективу, к месту. Думал, что возраст будет ограничением для поиска работы, но найти подходящее место не составило труда – хорошо, что на Авито есть разные фильтры для поиска. Пришел, посмотрел и решил, что мне подходит. Денег больше и условия для труда лучше. Начальство, вроде, нормальное – сработаемся. Порадовали «бонусы» за выезды на ремонт», – рассказывает Михаил.

Итак, зная, чего вы хотите, всегда можно улучшить не только свое материальное благополучие, но и получить новый опыт, хороший коллектив, престижное место, карьерный рост и т.д. Можно даже кардинально изменить свою жизнь и переехать в другой город. Авито Работа присутствует во всех регионах и городах России и развивается вместе с миллионами пользователей.

* по данным исследования B2B Research, ноябрь 2021 г.

** B2B Research, BHT B2B 5w, ноябрь 2021 г.