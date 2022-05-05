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Стилист назвала топ вещей для модного гардероба в 2022 году

Фото Стилист назвала топ вещей для модного гардероба в 2022 году
Фото Стилист назвала топ вещей для модного гардероба в 2022 году

Фото с сайта pixabay.com

Стилист Ким рассказала, какие вещи никогда не выйдут из моды.

Стилист и основатель сервиса по подбору и доставке одежды Ольга Ким в разговоре с NEWS.ru заявила, что некоторые вещи никогда не выйдут из моды, так как они являются вечными. Речь идёт о белой рубашке, прямых джинсах, классических лоферах, шейных платках, а также базовом пальто в оттенке кэмел.

Белая рубашка прямого кроя, прямые джинсы. Это самые безопасные покупки, которые можно долго носить. Классические лоферы, шейный платок — это вещи, которые практические вечные. Например, базовое пальто в оттенке кэмел можно носить очень долго, —

отметила Ким.

Если говорить о нынешних трендах, то сейчас актуальны яркие цвета, в частности травяной зелёный, яркий оранжевый, салатовый, насыщенный оттенок розового, рассказала стилист. Она отметила, что за последнее время яркость выбила нейтральные тона.

Ранее стилист Влад Лисовец сообщил, что из-за антироссийских санкций в ближайшее время сильно повысится стоимость одежды. По его мнению, российские дизайнеры пока не могут обеспечить своей продукцией всю страну. Он порекомендовал россиянам приобрести базовые вещи для своего гардероба, но не захламлять его ненужными вещами. Лисовец также посоветовал не впадать в панику из-за роста цен и напомнил, что актуальные тренды в одежде сменяются очень быстро.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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