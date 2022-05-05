Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

политика общество

Травников примет участие в шествии "Бессмертного полка" 9 Мая в Новосибирске

Фото Травников примет участие в шествии "Бессмертного полка" 9 Мая в Новосибирске
Фото Травников примет участие в шествии "Бессмертного полка" 9 Мая в Новосибирске

Фото Сиб.фм

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников примет участие в шествии колонны "Бессмертного полка" 9 мая.

Глава Новосибирской области Андрей Травников присоединится к шествию "Бессмертного полка", который пройдёт в рамках празднования Дня Победы в Новосибирске.

"Да, я планирую присоединиться к участию в этом долгожданном шествии. Единственное, что из-за плотного графика 9 мая не удастся пройти по всему маршруту", — сказал губернатор Травников в ходе пресс-конференции 5 мая.

По словам главы области, в его семье три героя — два деда и дядя.

"Но поскольку сохранилась только одна фотография, но пойду просто с табличками и фамилиями", — уточнил он.

Ранее о своём участии в шествии "Бессмертного полка" заявила заммэра Новосибирска Анна Терешкова - для её семьи это одна из ежегодных традиций.

Напомним, акция «Бессмертный полк» в Новосибирске состоится 9 мая в традиционном формате. По Красному проспекту пройдёт колонна сибиряков с портретами ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В этом году шествие пройдёт уже по привычному маршруту. Колонна начнёт движение по Красному проспекту от начала Октябрьской магистрали до Дома офицеров после того, как закончится парад Победы.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

28637
«Ураза Байрам!»: новые красивые открытки и поздравления в стихах к окончанию Рамадана-2022
27081
В Новосибирской области полиция начала розыск пропавшей 14-летней школьницы
17995
«Уничтожено до 170 националистов»: последние данные о ходе спецоперации Минобороны РФ на Украине к вечеру 2 мая
14943
В Новосибирской области 3 мая ожидаются туманы
14372
69-й день спецоперации: в Херсоне нашли пыточную, Польша поставила Украине 232 танка, российские военные уничтожили шесть складов с оружием
13673
Красная горка в 2022 году: что означает праздник Антипасха, традиции и запреты для верующих
13513
15-летняя школьница попала в реанимацию после ДТП на юго-западе Новосибирска