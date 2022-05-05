Травников примет участие в шествии "Бессмертного полка" 9 Мая в Новосибирске

Фото Сиб.фм
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников примет участие в шествии колонны "Бессмертного полка" 9 мая.
Глава Новосибирской области Андрей Травников присоединится к шествию "Бессмертного полка", который пройдёт в рамках празднования Дня Победы в Новосибирске.
"Да, я планирую присоединиться к участию в этом долгожданном шествии. Единственное, что из-за плотного графика 9 мая не удастся пройти по всему маршруту", — сказал губернатор Травников в ходе пресс-конференции 5 мая.
По словам главы области, в его семье три героя — два деда и дядя.
"Но поскольку сохранилась только одна фотография, но пойду просто с табличками и фамилиями", — уточнил он.
Ранее о своём участии в шествии "Бессмертного полка" заявила заммэра Новосибирска Анна Терешкова - для её семьи это одна из ежегодных традиций.
Напомним, акция «Бессмертный полк» в Новосибирске состоится 9 мая в традиционном формате. По Красному проспекту пройдёт колонна сибиряков с портретами ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В этом году шествие пройдёт уже по привычному маршруту. Колонна начнёт движение по Красному проспекту от начала Октябрьской магистрали до Дома офицеров после того, как закончится парад Победы.
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