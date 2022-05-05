Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

экономика общество

Центр вирусологии "Вектор" в Новосибирске отремонтируют за 2 млрд

Фото Центр вирусологии "Вектор" в Новосибирске отремонтируют за 2 млрд
Фото Центр вирусологии "Вектор" в Новосибирске отремонтируют за 2 млрд

ФОТО: 2ГИС

Завершился аукцион по поиску подрядчика на ремонт лабораторного корпуса "Вектора": контракт на сумму 2 миллиарда рублей выиграла компания «СпецТрансСтрой».

Согласно документам лота, победителю торгов на сайте "Госзакупки" предстоит провести реконструкцию лабораторного корпуса ГНЦ ВБ «Вектор». Четырёхэтажный объект находится на закрытой территории центра вирусологии.

Также на участке следует возвести эстакаду для трубопровода и построить под технологические нужды новые строения. Как сообщает "МК в Новосибирске", проект должен быть реализован до конца 2024 года.

Реконструировать предстоит площадь в 9331,32 кв. м, а постройки займут — 2448,4 кв. м. Стоимость всего комплекса работ оценивается в 2 миллиарда рублей. Победителем торгов признана организация «СпецТрансСтрой» .

Напомним, эта же компания сейчас занимается отделкой станции "Спортивная", где должно появиться панно ручной работы с хоккеистами.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Елена Отмахова
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

28595
«Ураза Байрам!»: новые красивые открытки и поздравления в стихах к окончанию Рамадана-2022
27045
В Новосибирской области полиция начала розыск пропавшей 14-летней школьницы
17958
«Уничтожено до 170 националистов»: последние данные о ходе спецоперации Минобороны РФ на Украине к вечеру 2 мая
14915
В Новосибирской области 3 мая ожидаются туманы
14313
69-й день спецоперации: в Херсоне нашли пыточную, Польша поставила Украине 232 танка, российские военные уничтожили шесть складов с оружием
13654
Красная горка в 2022 году: что означает праздник Антипасха, традиции и запреты для верующих
13472
15-летняя школьница попала в реанимацию после ДТП на юго-западе Новосибирска