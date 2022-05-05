Центр вирусологии "Вектор" в Новосибирске отремонтируют за 2 млрд

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Завершился аукцион по поиску подрядчика на ремонт лабораторного корпуса "Вектора": контракт на сумму 2 миллиарда рублей выиграла компания «СпецТрансСтрой».

Согласно документам лота, победителю торгов на сайте "Госзакупки" предстоит провести реконструкцию лабораторного корпуса ГНЦ ВБ «Вектор». Четырёхэтажный объект находится на закрытой территории центра вирусологии.

Также на участке следует возвести эстакаду для трубопровода и построить под технологические нужды новые строения. Как сообщает "МК в Новосибирске", проект должен быть реализован до конца 2024 года.

Реконструировать предстоит площадь в 9331,32 кв. м, а постройки займут — 2448,4 кв. м. Стоимость всего комплекса работ оценивается в 2 миллиарда рублей. Победителем торгов признана организация «СпецТрансСтрой» .

Напомним, эта же компания сейчас занимается отделкой станции "Спортивная", где должно появиться панно ручной работы с хоккеистами.