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общество

Украинские боевики обстреляли два села в Белгородской области

Фото Украинские боевики обстреляли два села в Белгородской области
Фото Украинские боевики обстреляли два села в Белгородской области

Фото vk.com / belgorod1

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле двух приграничных сел украинскими нацистами.

Два села в Белгородской области подверглись обстрелу со стороны Украины днем 5 мая. Пострадали села Журавлевка и Нехотеевка.

«Идет обстрел со стороны Украины Журавлевки и Нехотеевки. По докладу дежурной группы ДНД, в Нехотеевке разрушен дом и гараж», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что среди мирного населения никто не пострадал.

Журавлевка ранее уже подвергалась обстрелу со стороны украинских войск. 25 апреля при обстреле этого населенного пункта пострадали два человека – мужчина и женщина.

Напомним, в первый раз украинские неонацисты обстреляли Белгородскую область 24 февраля 2022 года. Утром 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Все это время со стороны Украины не прекращаются попытки диверсий на территории РФ.

29 марта они нанесли удар ракетами «Точка-У» по Белгородской области, из-за чего пострадали восемь человек. 1 апреля украинские вертолеты вторглись в воздушное пространство России и обстреляли нефтебазу и типографию в Белгороде.

Много раз подвергались обстрелам села и погранпункты в Белгородской и Курской областях.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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