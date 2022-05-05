Усиление ветра до 23 метров в секунду ожидается в Новосибирской области 6 мая

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

6 мая порывы ветра в Новосибирской области могут достичь 23 метров в секунду, предупредили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Днём в пятницу, 6 мая, в Новосибирской области ожидается усиление ветра. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, порывы будут достигать скорости от 9 до 14 метров в секунду, местами возможно усиление до 23.

В соответствии со шкалой Бофорта, ветер со скоростью от 10 до 18 м/с считается сильным, а со скоростью от 18 до 30 м/с — штормовым. При таком могут гнуться крупные деревья, отламываться большие ветки, слетать черепица с крыш.

Штормовой ветер синоптики прогнозируют в регионе и 7 мая. Также в субботу специалисты не исключают дожди и грозы.

Напомним, в Новосибирске сильный ветер в конце марта сорвал крышу с торговых павильонов рядом с Гусинобродским шоссе.