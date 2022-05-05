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общество

В Кремле сделали заявление о мобилизации 9 мая 2022: «Это чушь»

Фото В Кремле сделали заявление о мобилизации 9 мая 2022: «Это чушь»
Фото В Кремле сделали заявление о мобилизации 9 мая 2022: «Это чушь»

Фото: pixabay.com

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о начале всеобщей мобилизации в России 9 мая. В каких случаях её могут объявить – расскажет Сиб.фм.

На вопрос корреспондентов о вероятности объявления войны Украине со стороны России 9 мая, представитель Кремля ответил следующее:

«Никакой. Мы уже ответили на этот вопрос. Нет, это чушь», — заявил Дмитрий Песков.

Фото В Кремле сделали заявление о мобилизации 9 мая 2022: «Это чушь» 2

Также пресс-секретарь президента опроверг информацию о всеобщей мобилизации в РФ.

«Это неправда, это чушь», — сказал Песков.

Напомним, что мобилизация – это гражданская работа, которая выполняется в целях обороны страны. Она объявляется президентом страны только в особых случаях.

Фото В Кремле сделали заявление о мобилизации 9 мая 2022: «Это чушь» 3

Их всего три: агрессия против России или непосредственная угроза агрессии; возникновения вооружённых конфликтов, направленных против РФ.

Когда начинается мобилизация, организации должны перевести производства на работу в условиях военного времени, организовать оповещение и явку граждан, которые подлежат призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части. Отметим, что отказаться от заключения мобилизационных контрактов организации не могут.

Фото В Кремле сделали заявление о мобилизации 9 мая 2022: «Это чушь» 4

Мобилизованный гражданин или гражданка должны выполнять требования, изложенные в полученных ими мобилизационных предписаниях. А также предоставлять для нужд обороны, принадлежащие им здания, транспорт и другое имущество. Помимо этого, граждане в период мобилизации и в военное время привлекаются к выполнению работ в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также зачисляются в специальные формирования.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что военные устроили концерт у дома ветеранов ВОВ в Новосибирске. Российские солдаты спасли раненого украинского офицера ВСУ, а также с какими болезнями не берут в армию.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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