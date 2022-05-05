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В Новосибирске 11-летний мальчик исчез после школы

Фото В Новосибирске 11-летний мальчик исчез после школы
Фото В Новосибирске 11-летний мальчик исчез после школы

Vk.com / lizaalert_novosib

В Новосибирске 11-летний мальчик пропал после уроков.

11-летний школьник пропал после уроков 4 мая. Мальчика ищут волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» и полиция.

11-летний Никита Рыдзевский исчез 4 мая в Новосибирске. Школьник не вернулся домой после уроков. Из школы подросток вышел вместе с друзьями, и больше его никто не видео. Примечательно, что мальчик склонен к бродяжничеству и уже уходил из дома. То же касается и приятелей школьника – они также неоднократно сбегали из дома.

Поисковики уточнили, что мальчик пропал в Калининском районе, однако может находиться в любой части города.

В момент пропажи подросток был одет в черную куртку с желтыми кругами, синие штаны и черные кроссовки. С собой у него был рюкзак. Рост мальчика – 146 сантиметров, он плотного телосложения, с русыми волосами.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят сообщить об этом в любой отдел полиции или по телефону 8-800-700-54-52.

Недавно под Новосибирском остановили поиски 14-летнего школьника. Ранее Сиб.фм писал, что Следком возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения двух 11-летних сестер.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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