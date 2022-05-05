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В Новосибирске «Арктика-сити» ушла из Советского района

Фото В Новосибирске «Арктика-сити» ушла из Советского района
Фото В Новосибирске «Арктика-сити» ушла из Советского района

Фото pixabey

ГК «Арктика-сити» перестала обслуживать Советский район в Новосибирске.

«Арктика-сити» объявила об уходе из Советского района Новосибирска. Компания больше не будет обслуживать Академгородок и микрорайон Шлюз.

О прекращении обслуживания жителей Советского района Новосибирска компания сообщила в соцсетях. Среди причин, из-за которых «Арктика сити» приняла такое решение, называются сбои в вывозе раздельно собранных отходов транспортной компанией «ЭкоТранс-Н», «недружественные действия» ФГБУ ЖКУ ННЦ и желание МУП САХ «самостоятельно развивать систему раздельного сбора мусора на территориях, где он является перевозчиком ТКО».

«Наше возвращение в Советский район будет возможно только при глобальных изменениях в сфере обращения с отходами в Новосибирской области, до которых ещё очень далеко, но мы будем надеяться на лучшее», – говорится в заявлении компании.

«Арктика сити» поблагодарила жителей Советского района за поддержку, «лучшее в Новосибирске» качество сортировки отходов и искреннее стремление дарить вторсырью новую жизнь.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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