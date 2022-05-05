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общество

В Новосибирске иномарка сбила двух самокатчиков

Фото В Новосибирске иномарка сбила двух самокатчиков
Фото В Новосибирске иномарка сбила двух самокатчиков

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске водитель иномарки сбил двух самокатчиков, которые переезжали дорогу по «зебре».

Nissan Primera сбил двух самокатчиков на улице Советской в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Вечером 5 мая новосибирский водитель сбил двух молодых людей на самокатах. Водитель Nissan Primera снес самокатчиков в районе дома № 15 на улице Советской.

Мужчина 1962 года рождения ехал по улице Октябрьской в сторону улицы Урицкого, а молодые люди пытались переехать дорожную часть по нерегулируемому пешеходному переходу на электросамокатах.

Происшествие попало на видео, которые очевидцы опубликовали в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

В ГИБДД уточнили, что пострадавшими оказались двое молодых людей 2000 года рождения. Их увезли в больницу с травмами различного характера.

Сейчас на месте ДТП работает экипаж ДПС, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске 69-летний мужчина погиб из-за падения с электросамоката.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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