В Новосибирске не будут усиливать антиковидные меры на майских праздниках

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Губернатор Травников пообещал мобилизовать систему здравоохранения Новосибирской области на майских праздниках.

Глава Новосибирской области Андрей Травников рассказал, какие меры по борьбе с коронавирусом примут в Новосибирске на майских праздниках.

«Спокойная эпидобстановка позволяет не принимать дополнительных ограничений. Усилия сконцентрируем на максимальном использовании действующих мер. Даже с учетом вероятного наплыва пациентов мы мобилизуем и обеспечим первичное звено здравоохранения всем необходимым к 11 мая», – заявил Травников.

Глава региона отметил, что к маю в Новосибирской области удалось полностью стабилизировать ситуацию с коронавирусом. Это позволяет властям не вводить дополнительные антиковидные ограничения на период майских праздников. Однако власти усилят работу системы здравоохранения в регионе. Уже подготовлен дополнительный запас лекарственных препаратов и скорректирован график работы дежурных врачей.

Кроме того, губернатор пообещал внимательно отнестись к вопросу здоровья ветеранов, которые примут участие в Параде Победы 9 мая. За здоровьем пожилых новосибирцев будут следить медики, а все волонтеры пройдут обязательное тестирование на COVID.