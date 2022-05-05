В Новосибирске отремонтируют 6 трамвайных переездов в 2022 году

Густаво Зырянов / Сиб.фм
К осени 2022 года в Новосибирске отремонтируют 6 трамвайных переездов.
Ремонт трамвайных переездов запланирован как на левом, так и на правом берегах города. Об этом сообщает МУП «Горэлектротранспорт».
В 2022 году в Новосибирске отремонтируют несколько трамвайных переездов. На левом берегу в мае-июне отремонтируют переезд на пересечении улицы Оловозаводской с улицей Обогатительной. На июнь-июль запланирован ремонт переезда на улице Невельского на пересечении с улицей Связистов и улицей Широкой.
В июле-августе отремонтируют сразу несколько переездов на улице Никитина – на пересечении с улицей Есенина, улицей Панфиловцев и улицей Дуси Ковальчук на выезде с кольца на площади Калинина.
Осенью отремонтируют переезд на улице Петухова на выезде с кольца на площади Кирова.
Уточняется, что отремонтированы будут верхние строения трамвайных путей на пересечениях с автомобильными дорогами.
Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске несколько улиц перекроют на 6 месяцев для ремонта теплосетей.
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