В Новосибирске отремонтируют 6 трамвайных переездов в 2022 году

Густаво Зырянов / Сиб.фм

К осени 2022 года в Новосибирске отремонтируют 6 трамвайных переездов.

Ремонт трамвайных переездов запланирован как на левом, так и на правом берегах города. Об этом сообщает МУП «Горэлектротранспорт».

В 2022 году в Новосибирске отремонтируют несколько трамвайных переездов. На левом берегу в мае-июне отремонтируют переезд на пересечении улицы Оловозаводской с улицей Обогатительной. На июнь-июль запланирован ремонт переезда на улице Невельского на пересечении с улицей Связистов и улицей Широкой.

В июле-августе отремонтируют сразу несколько переездов на улице Никитина – на пересечении с улицей Есенина, улицей Панфиловцев и улицей Дуси Ковальчук на выезде с кольца на площади Калинина.

Осенью отремонтируют переезд на улице Петухова на выезде с кольца на площади Кирова.

Уточняется, что отремонтированы будут верхние строения трамвайных путей на пересечениях с автомобильными дорогами.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске несколько улиц перекроют на 6 месяцев для ремонта теплосетей.