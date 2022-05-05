В Новосибирске прошла встреча победителей всероссийского конкурса «Гений - это ты»

Фото: Игорь Гетьман / Сиб.фм

От жителей столицы Сибири было подано 20 заявок, среди них оказалось 7 победителей. Для них была организована встреча в стенах городской библиотеки на Колхидской, 11. За чашкой чая участники конкурса обсудили дальнейшие перспективы своих проектов.

Цель конкурса – развитие экономической сферы регионов страны и создание уникальных проектов социальной направленности. Центром активности конкурсантов по всей России были выбраны библиотеки. В таком формате библиотека становится не только местом проведения и реализации различных мероприятий, но и позиционирует себя как нечто более значимое.

На старте конкурса номинантам было предложено показать свои таланты в сферах бренд-менеджмента, дизайна интерфейсов, копирайтинга и СММ-маркетинга.

«Было очень много желающих, но прошли не все. Конкурс проходил в три этапа. Кто-то вылетал на втором этапе, кто-то в третьем. На данный момент остались только сильнейшие», – рассказала куратор конкурса «Гений — это ты» Валерия Манукина.

В этом году основным направлением в Новосибирске стал дизайн. Победителям будет предоставлено обучение в различных высших учебных заведениях по всей России в онлайн формате. Несмотря на то, что конкурс уже завершился, сам проект «Гений места» будет долгосрочным. В рамках выбранного направления библиотека станет проводить мероприятия и мастер-классы со специалистами.

Среди тех, кто поддержал участников конкурса, депутат Совета депутатов города Новосибирска Денис Чаховский. Вместе с гостями он обсудил значимость подобных мероприятий для развития города и области.

«Все что касается развития подрастающего поколение, будь то спорт, культура или креативная индустрия, мы идем на встречу в любых начинаниях. Роль библиотек была и остается крайне важной не только благодаря подобным акциям. Именно книги способствуют расширению кругозора, развитию интеллекта и личности в целом», – отметил депутат.

Помимо победителей, в мероприятии принял участие и поделился полезными знаниями с присутствующими эксперт в области психологии Кирилл Носик.

«Сегодня мы будем обсуждать тему стресса и то, как с ним справиться. Не справляться со стрессом значит практически не жить, поэтому мы стараемся что-то исправить и поменять. На мой взгляд, этот проект по сути социальный лифт, с помощью которого современная молодежь имеет возможность полноценно развиваться. Моя задача – этому поспособствовать», – заявил он.

Стоит напомнить, что победители конкурсного отбора смогут реализовать проекты, направленные на развитие идентичности своего региона и продвижение личных брендов.

«Суть моего проекта в организации арт-пространства, где дети, взрослые и подростки могли бы реализовать себя. К примеру, люди смогут провести выставку или поделиться своим опытом в какой угодно сфере, будь то музыкант или художник», – поделилась своими идеями Гузана Адиашвилли.

Обучение финалистов уже началось. Однако они продолжат находиться в постоянном контакте с библиотекой, регулярно встречаться с кураторами проекта «Гений места» и делиться своими успехами с гостями библиотеки.