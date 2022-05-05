В Новосибирске простились с двумя погибшими на Украине военнослужащими

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Двоих погибших в ходе спецоперации на Украине похоронили в Новосибирской области – у одного из них остались жена и маленький ребёнок.
2 мая в Гжатском сельсовете простились с 26-летним Антоном Беляевым. Старший сержант ещё в 2013 году работал в родном Гжатске трактористом, потом обзавёлся семьёй. Как рассказывают знакомые, мужчина поэтому и отправился служить контрактником в армию, чтобы прокормить ребёнка.
Прощались с Антоном Беляевым в местном ДК. Как сообщает "BFM-Новосибирск", на траурной церемонии стало известно, что Антон Беляев посмертно был награждён орденом Мужества.
О втором погибшем – Александре Жовнере – рассказали в администрации Бердска. Его тоже похоронили 2 мая. Мужчина ушёл служить с территории Бердска – остальная информация о погибшем ещё уточняется.
Напомним, последняя информация о погибшем на Украине бойце появлялась 27 апреля. Тогда в Барабинске простились с Сергеем Лариным.
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