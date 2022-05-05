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В Новосибирске состоялось празднование Дня Победы в школе №48

Фото В Новосибирске состоялось празднование Дня Победы в школе №48
Фото В Новосибирске состоялось празднование Дня Победы в школе №48

Фото: Игорь Гетьман / Сиб.фм

Мероприятие было организовано Советом депутатов города Новосибирска. Празднование открыло шествие «Бессмертного полка». Дети и их родители пронесли по двору школы фотографии своих родственников – участников Великой Отечественной войны.

Также перед собравшимися выступил первый заместитель главы администрации Ленинского района Сергей Глебов.

«День Победы – самый главный праздник для россиян и всех республик, которые вместе с нами добывали эту победу. Поэтому от всего сердца хочу поздравить всех с наступающим праздников. Очень желаю, чтобы мир продолжался как можно дольше. Сама акция «Бессмертный полк» дает понимание того, что мы помним и ценим подвиг, совершенный нашими дедушками и бабушками», – сказал он.

Фото В Новосибирске состоялось празднование Дня Победы в школе №48 2

К поздравлениям учащихся школы №48 и жителей Ленинского района присоединилась и депутат Совета депутатов Новосибирска Лилия Гончарова.

«Если бы не то далекое 9 мая 1945 года, наверное, не было бы и нас. Сейчас наша главная задача помнить тех героев, благодаря которым у нас есть мирное небо над головой. Необходимо передать нашим детям, внукам и правнукам нашу историю. Если мы не расскажем им об этом, то не расскажет никто», – отметила депутат.

Фото В Новосибирске состоялось празднование Дня Победы в школе №48 3

Для гостей, принявших участие в праздновании Дня Победы, были подготовлены выступления творческих коллективов. Новосибирские артисты исполнили песни военных лет и танцевальные номера.

Во дворе школы была развернута настоящая полевая кухня. На запах костра и каши, приготовленной членами новосибирского казачества, пришли все участники празднования.

 

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Автор:
Игорь Гетьман
журналист

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