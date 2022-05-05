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В Новосибирске высадят 110 лип на Вокзальной магистрали

Фото В Новосибирске высадят 110 лип на Вокзальной магистрали
Фото В Новосибирске высадят 110 лип на Вокзальной магистрали

Фото pixabey

110 лип высадят на Вокзальной магистрали в Новосибирске в рамках второго этапа благоустройства.

5 мая на Вокзальной магистрали в Новосибирске рабочие высадят 110 лип. Об этом сообщил директор МАУ «Горзеленхоз» Наталья Цветкова.

Проект по благоустройство одной из главных улиц Новосибирска, Вокзальной магистрали, был разработан еще зимой. В апреле специалисты убрали оттуда старые и больные деревья, а 5 мая на их месте начали высаживать липы. Здесь высадят 110 достаточно больших – по 4-5 метров – саженцев липы мелколистной.

Фото В Новосибирске высадят 110 лип на Вокзальной магистрали 2

Выбор деревьев обусловлен их устойчивостью к выхлопным газам и реагентам, а также способностью лип защищать от пыли и шума. Кроме того, именно липы сохранились лучше всего из всех старых деревьев, высаженных в Новосибирске.

Фото В Новосибирске высадят 110 лип на Вокзальной магистрали 3

Фото В Новосибирске высадят 110 лип на Вокзальной магистрали 4

Вскоре на Вокзальной магистрали высадят больше 8 тысяч кустарников кизильника блестящего и однолетние растения. Также на улице установят малые архитектурные формы – садовые лавки, диваны и урны. Весь комплекс работ планируется завершить до конца июля.

Фото В Новосибирске высадят 110 лип на Вокзальной магистрали 5

Напомним, что работы по благоустройству Вокзальной магистрали начались в 2021 году. На первом этапе были отремонтированы тротуары и дорожное покрытие.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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