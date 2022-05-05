В Новосибирской области охотники спасли лисенка из затопленной норы

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Новосибирские охотники спасли от гибели дикого лисенка в Ордынском районе Новосибирской области.

4 маленьких лисят охотники нашли в Ордынском районе Новосибирской области. Новосибирцы спасли от гибели и приютили лисят, которых оставила мать.

«Дед с охоты лисенка привез. Нору затопило. Мамушка 4 бросила. Девочки ему мягкую игрушку дали, он в нее носом уткнулся и спит», – рассказала читательница Сиб.фм.

Новосибирцы накормили голодное животное и даже выделили ему мягкую игрушку. По словам охотников, за короткий промежуток времени он стал ручным: в первый же день сидел на руках у незнакомых ему людей.

Предполагается, что лисята лишились матери, и по этой причине чуть не погибли в подтопленной норе.

Зверькам уже нашли новый дом. Лисенок на видео отправится в Новосибирск в компанию чернобурой и рыжей лис.

Ранее Сиб.фм писал, что медвежонок вышел к людям в СНТ «Металлург» в Новосибирске.