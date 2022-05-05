В Новосибирской области открылся центр «Сибагро» по тестированию удобрений и средств защиты растений

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Экономические санкции могут оказать влияние на выбор поставщиков препаратов для сельского хозяйства. В рамках своего растениеводческого проекта «Сибагро» запустила собственный научно-производственный центр по тестированию минеральных удобрений и средств защиты растений, чтобы сформировать пул проверенных производителей. Площадка расположена в Криводановке в 20 километрах от Новосибирска.

«К посевной компании текущего года мы своевременно закупили минеральные удобрения и средства защиты растений, большая часть продукции (как российского, там и импортного производства) уже находится на наших предприятиях. Кроме того с этого года у нас начал работу большой демонстрационный центр в Новосибирской области, где мы будем проводить большое количество демо испытаний препаратов как импортного, так и российского производства», – рассказал первый заместитель председателя правления «Сибагро» Сергей Мамонов.

По его словам, под научно-производственную площадку выделен специальный участок пашни, площадью около 100 га, который разделен на делянки. На каждой будут использовать минеральные удобрения и СЗР от разных компаний, результаты фиксируют и потом сравнивают – на основе этих данных сформируют перечень препаратов, показавших наибольшую эффективность.

«В результате отбора мы хотим расширить свой список поставщиков, чтобы в него входили не одна-две проверенные компании, а несколько. Геополитическая обстановка способствует такой работе, но мы и раньше ее планировали. Мы всегда стараемся не решать проблему, а предупредить ее. Этой площадкой тоже работаем на опережение: на следующий год уже будут первые результаты, мы препараты на данной площадке опробуем, получим производственные результаты, а значит у нас появится больший выбор поставщиков к новому сезону. Если европейские компании сейчас уходят – ну, и пусть уходят, не проблема. Замену найдем», – отметил он.

В 2022 году компания «Сибагро» увеличила свои сельхозугодья в 1,5 раза, доведя их до 250 тыс. гектар. С них планируется намолотить свыше 1 млн тонн зерна, которое будет использовано для производства комбикормов для животных на свинокомплексах компании.