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В Новосибирской области поезд насмерть сбил 62-летнего мужчину

Фото В Новосибирской области поезд насмерть сбил 62-летнего мужчину
Фото В Новосибирской области поезд насмерть сбил 62-летнего мужчину

Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу

62-летний мужчина погиб под колёсами электропоезда в Татарском районе Новосибирской области, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Во время майских праздников в Новосибирской области электропоезд насмерть сбил 62-летнего жителя Новосибирского района. Трагедия произошла поблизости от платформы Крахаль.

«Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили, что мужчина переходил железнодорожные пути в непредназначенном для этого месте и, споткнувшись, упал», — сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Машинист заметил мужчину и пытался остановить состав, но тормозного пути не хватило. От полученных травм новосибирец скончался на месте. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, ранее под колёсами тепловоза в Новосибирске погиб 58-летний местный житель. Трагедия произошла на станции Новосибирск-Западный во время маневровых работ с грузовым составом, когда мужчина подлез под него, чтобы перебраться через пути.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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